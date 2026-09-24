El diputado nacional Jorge Taiana (Unión por la Patria) consideró que el Gobierno nacional es “contradictorio” en relación con la Causa Malvinas, al referirse al discurso que el presidente Javier Milei pronunció ante la ONU. Según sostuvo, “está bien que haya hecho el reclamo, pero no logra convencer y pierde efectividad”. También afirmó que la posición oficial resulta inconsistente porque, mientras se expresa en favor de una negociación con Reino Unido, no habría impulsado acciones en esa línea durante los últimos dos años y pico.

Críticas al discurso

Taiana, ex canciller y ex ministro de Defensa, señaló además que el Presidente combinó ese reclamo con “una serie de insultos a Naciones Unidas”, lo que, a su entender, afecta la credibilidad del planteo argentino. En esa línea, dijo que se pide a la ONU un respaldo a lo resuelto por la Asamblea y el Comité de Descolonización, pero al mismo tiempo se descalifica al organismo al sostener que “no sirve para nada”. Para el legislador, esa tensión debilita la posición argentina frente al reclamo por la soberanía de las islas.

El diputado también cuestionó que, mientras Milei exige una actitud firme frente al Reino Unido, siga vigente el acuerdo Mondino-Lammy. Según explicó, ese entendimiento establece que Argentina debe remover los obstáculos que impidan el desarrollo de las islas. A partir de ese punto, sostuvo que “es difícil que nos tomen en serio de esa manera”, en alusión al efecto que esa política tendría sobre la negociación diplomática.

Debate legislativo

En otro tramo de sus declaraciones a Radio 10, Taiana se refirió al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será debatido en la Cámara baja. Dijo que las sanciones previstas para empresas que realicen actividades inhabilitadas en Malvinas “en principio son severas o enérgicas”, pero advirtió que incorporan “una puerta trasera o una vía de escape”. Según describió, si una firma pide arrepentimiento y promete no repetir la conducta, se anularían las medidas punitivas.

El exfuncionario también cuestionó la estructura del proyecto al afirmar que “han hecho una ensalada” y que mezclan defensa, seguridad e inteligencia, tres áreas que, según recordó, en 40 años de democracia se mantuvieron separadas. Al mismo tiempo, advirtió que la iniciativa permitiría un aumento de la inteligencia. El tratamiento del texto en Diputados quedará ahora sujeto al debate parlamentario y a las eventuales modificaciones que surjan en comisión y en el recinto.