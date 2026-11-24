En declaraciones exclusivas, el vicegobernador Fabián Martín fundamentó la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de derogar la controvertida Ley de Lemas, erradicar el financiamiento estatal de las internas partidarias e instaurar un esquema transparente y sustentable para las próximas generaciones.

El Gobierno de San Juan dio un paso decisivo en la transformación de sus instituciones políticas con el ingreso formal a la Legislatura Provincial del nuevo proyecto de Ley Electoral. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo que encabeza el gobernador Marcelo Orrego, busca cumplir de manera definitiva con la promesa central de campaña de eliminar el Sistema Inclusivo de Participación Democrática (SIPAD) —mecanismo equivalente a la tradicional Ley de Lemas— y reemplazarlo por una estructura electoral moderna, previsible y basada en la Boleta Única Papel (BUP). Se espera que el proyecto pueda ser aprobado en el periodo ordinario, sino se tratará en extraordinarias en 2027-

El fin del SIPAD: "Un sistema nefasto que contradice la Constitución"

En diálogo sobre el alcance de la propuesta, el vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, recordó que la reforma responde al compromiso asumido ante la ciudadanía en 2023 junto al gobernador Marcelo Orrego. Al referirse a las falencias del esquema vigente, el mandatario fue categórico al calificar al SIPAD:

“Nos parece un sistema nefasto, un sistema que contradice la Constitución, que no gana el que más voto saca, sino que el más voto acumula. Si yo voto a Juan y Juan no gana, esos votos van a María. Y la verdad, yo no voté a María, la Constitución dice que el gobernador, los intendentes, ganará quien más voto directo obtenga.” — Fabián Martín, Vicegobernador de San Juan

Martín enfatizó que la distorsión del voto popular bajo la acumulación de lemas representaba una anomalía institucional que debía ser corregida de inmediato. "Era un sistema que se contradecía a la Constitución. Era un sistema realmente muy malo. Por lo tanto, propusimos como promesa de campaña que lo íbamos a cambiar y acá está el proyecto para poder cambiarlo", remarcó la segunda autoridad provincial, confirmando que la nueva norma restituye el principio esencial de que resulta electo únicamente el candidato que obtiene la mayoría directa de los sufragios.

Candidato único por espacio y fin del financiamiento estatal a internas

Una de las novedades estructurales del proyecto de ley radicará en la prohibición absoluta de colectoras y de listas múltiples agrupadas bajo una misma coalición. Según explicó Fabián Martín, la oferta electoral por espacio político será absolutamente clara y directa:

"Es un sistema muy simple que establece que cada sector político debe ir con un solo candidato a gobernador, un solo candidato a intendente, una sola lista de diputados y una sola lista de concejales. No hay colectora, es decir, hay un solo candidato nada más". De este modo, la elección general enfrentará a candidatos únicos por cada categoría.

En cuanto a la definición de las candidaturas, el vicegobernador aclaró que la resolución de las disputas partidarias quedará bajo la exclusiva responsabilidad de cada agrupación o frente político, pudiendo optar por internas cerradas (solo afiliados) o abiertas (afiliados y no afiliados). No obstante, subrayó un paso económico inédito para las arcas públicas provinciales: "Las internas partidarias no las banca económicamente el gobierno. Primera vez que creo que primera vez que sucede esta circunstancia porque anteriormente el gobierno bancaba todo lo que era presidente de mesa, fiscales, impresión de algunas boletas y demás". A partir de este proyecto, cada espacio político deberá asumir íntegramente los costos de su propia contienda interna.

Cuarto oscuro transparente: La implementación de la Boleta Única Papel

El segundo eje central de la reforma es la incorporación de la Boleta Única Papel (BUP), una herramienta sustentable que ya cuenta con antecedentes positivos en comicios recientes. Al detallar sus virtudes, Martín sostuvo:

“La creación de la boleta única papel es muy importante, es más ágil, más transparente, más amigable con el ambiente, dado que no se imprime tantas boletas como pasaba anteriormente, que cada partido emitía su boleta.” — Fabián Martín sobre el impacto ambiental y cívico de la BUP

En la práctica, la BUP reunirá la oferta de todos los partidos en un único impreso oficial. El elector podrá marcar con una cruz el casillero de su preferencia por cada categoría o seleccionar la opción de lista completa. Para evitar boletas excesivamente anchas e incómodas debido a la cantidad de postulantes provinciales y municipales, se tomó la decisión técnica de desdoblar el formato gráfico en dos papeletas:

"La boleta provincial de los cargos provinciales va a ir por un lado y va a ir por otro lado la boleta de los cargos municipales. Para gobernador, para diputados proporcionales y diputados departamental va a haber una boleta. Para intendentes y concejales va a haber otra boleta. Ambas boletas seguramente van a llevar colores diferentes y van a ir en la misma urna", puntualizó el Vicegobernador sobre el mecanismo operativo de la votación.

Cronograma electoral, consenso legislativo y capacitación ciudadana

Respecto a los plazos, el cronograma electoral comenzará a correr 100 días antes de la fecha fijada para las elecciones, debiendo las agrupaciones manifestar 85 días antes si realizarán internas. Mientras que a nivel nacional la suspensión de las PASO derivará en una única votación el último domingo de octubre, el Vicegobernador recordó que en San Juan el Gobernador posee la facultad constitucional de definir si la elección provincial coincidirá con la nacional o se adelantará.

Tras ingresar el proyecto formal a la Cámara de Diputados para su tratamiento en comisiones, Fabián Martín apeló a lograr el mayor acuerdo político posible, citando la visión fijada por el gobernador Marcelo Orrego:"El gobernador dijo el primero de abril en la apertura de sesiones: 'Queremos un sistema electoral que no sea un traje a medida para un sector político, sino un sistema electoral para las próximas generaciones y para no estar cambiándolo elección tras elección'. En este sentido ojalá podamos obtener un consenso amplio, no sé si del 100% de los diputados, pero sí la mayor cantidad posible y podamos resolverlo antes de cerrar el período ordinario o en los primeros meses del próximo año".

Finalmente, ante la transformación de la mecánica del voto que supone la implementación de la Boleta Única Papel, el presidente de la Legislatura confirmó que el Estado instrumentará un programa pedagógico para toda la población: "Seguramente va a haber una campaña de asesoramiento para los ciudadanos", concluyó Martín, garantizando un acompañamiento institucional previo a los comicios para que toda la ciudadanía ejerza su sufragio con plena claridad y confianza.