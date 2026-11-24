El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de viviendas del barrio Malvinas Nos Une, Sector 2, en Angaco. La adjudicación permitirá a nuevas familias contar con un hogar propio y proyectar su futuro con mayor seguridad y estabilidad.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la entrega de viviendas del barrio Malvinas Nos Une, Sector 2, en el departamento Angaco, donde familias sanjuaninas recibieron las llaves de sus nuevos hogares y comenzaron una nueva etapa. Estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea y autoridades departamentales.





La entrega representa un paso significativo para los adjudicatarios, que desde ahora cuentan con un espacio propio para desarrollar sus proyectos de vida y construir su futuro. La política habitacional del Gobierno provincial busca dar respuestas concretas a las familias y generar mejores condiciones de vida en cada departamento.





El barrio cuenta con viviendas de dos dormitorios, cocina-comedor, baño y espacios de expansión. Las unidades se entregaron equipadas con cocina eléctrica, horno, termotanque eléctrico y termotanque solar, además de las instalaciones sanitarias y eléctricas correspondientes.





El desarrollo habitacional incluye obras de infraestructura y urbanización, como calles enripiadas, veredas de hormigón, alumbrado público, arbolado y espacios verdes con juegos. También dispone de red de agua potable y sistema de tratamiento y desagües cloacales.





Con esta entrega, el Gobierno de San Juan continúa acompañando a las familias en el acceso a la vivienda propia, una herramienta fundamental para fortalecer la estabilidad familiar, ampliar oportunidades y construir un futuro con mejores perspectivas.