Uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, confirmó que antes de mediados de diciembre habrá una nueva acción directa contra el Gobierno de Javier Milei, con cese de actividades en los puestos de trabajo de todas las ramas de la economía. El dirigente también señaló que la protesta incluirá al sector del transporte, con impacto sobre los medios que utilizan millones de personas para movilizarse.

En declaraciones a Futurock, Sola precisó: “Antes de mediados de diciembre tenemos una medida de acción directa que va a ser el cese de actividades en los puestos de trabajo”. Agregó que la semana que viene se reunirá el consejo directivo de la central obrera para definir fechas y modalidades. Con esa definición, la CGT avanzará hacia el quinto paro desde la llegada de Milei al poder en 2023.

Alcance de la protesta Consultado sobre la participación del transporte, Sola fue tajante: “Sí, claro”. La inclusión de ese sector vuelve a abrir la posibilidad de una afectación más amplia sobre la circulación y la actividad económica, aunque la modalidad concreta quedará sujeta a la resolución del consejo directivo. En el esquema sindical, la decisión todavía no está formalmente cerrada y depende de la reunión prevista para la próxima semana.

Diagnóstico sindical Sola, que además es secretario general del Sindicato del Seguro de Argentina (SSRA), sostuvo que todas las provincias del país están “en rojo” por la caída de pymes y de trabajo formal. Según afirmó, eso implica la pérdida de alrededor de 350 mil empleos formales genuinos, que pasan a la informalidad, al monotributo o a no tener trabajo. El dirigente vinculó ese proceso con una “caída del tejido social muy fuerte”, sin aportar en la entrevista una desagregación por provincia o sector.

Críticas al Gobierno También cuestionó a funcionarios de la administración nacional que sostienen que los trabajadores prefieren ser monotributistas porque perciben mejores salarios. “Viven en Narnia estos muchachos. Alguna vez a Luis Caputo le dijeron que se acerque a un torno para ver el problema en la industria metalúrgica”, dijo Sola. Añadió que los funcionarios están “disociados de la realidad” y apuntó “desde el Presidente al ministro más importante, el de Economía, pasando por el de Desregulación”.

En ese mismo tramo, rechazó la afirmación del ministro de Economía sobre consumos como casas o autos y sostuvo que, cuando se consulta a trabajadores, lo primero que se compra es “comida”. La definición formal de la protesta quedará en manos del consejo directivo de la CGT la semana que viene, instancia en la que también podría precisarse la modalidad de la medida y su alcance sectorial.