La intervención oficial no frenó la presión sobre bonos y cotizaciones. El mercado volvió a castigar el programa económico y crecieron las dudas sobre la deuda.

El mercado volvió a castigar el programa económico de Toto Caputo y Javier Milei: el Riesgo País superó los 1.100 puntos básicos y el peso se devaluó casi 1% en la jornada. Según lo observado por operadores, la intervención oficial en futuros no logró frenar la suba de las cotizaciones financieras. La presión también se reflejó en los bonos argentinos, que siguieron en baja.

En el equipo económico esperaban una rueda favorable tras el impulso del lunes en Wall Street, aunque ese efecto fue parcial por el feriado y solo dejó una baja de 35 puntos en el indicador de riesgo. Sin embargo, el clima financiero cambió nuevamente este martes y el dólar del Banco Nación subía 15 pesos hasta $1.615. Esa variación implicó una nueva pérdida de valor del peso frente a la divisa estadounidense.

Cotizaciones al alza El dólar blue llegó a $1.690, el MEP tocó los $1.700 y luego retrocedió, mientras que el Contado con Liquidación superó los $1.800. Ese último tipo de cambio es el que utilizan las empresas para girar divisas al exterior. La suba se produjo pese a una fuerte intervención de Caputo en los contratos de futuros, según detectaron en el mercado.

Bonos y deuda El Riesgo País trepó a 1.108 puntos, con un salto de 73 unidades o 7%, como consecuencia de una nueva caída de los bonos soberanos. En promedio, esos títulos retrocedían 1,5% y en algunos casos llegaban a pérdidas de hasta 3%. La tensión cambiaria quedó asociada a la desconfianza sobre el programa económico y sobre la capacidad del Ministerio de Economía para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos meses.

Señales políticas Durante el lunes, funcionarios del Ministerio de Economía y referentes del dispositivo libertario en redes sociales impulsaron una estrategia para instalar optimismo a partir de la encuesta de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Di Tella. También se esperaba un efecto positivo por el dictamen para suspender las PASO, pero el mercado no acompañó esas señales. En ese contexto, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, minimizó la recesión técnica y sostuvo que Milei “gana caminando” en 2027.

Reservas y próximos pasos Según el texto de referencia, en lo que va de 2026 el Banco Central compró más de 16.000 millones de dólares, pero las reservas netas aumentaron apenas USD 1.000 millones. Esa diferencia se explicó por la salida de divisas vía importaciones, compras para ahorro y turismo en el exterior. El temblor financiero también reavivó versiones sobre el futuro de Toto Caputo dentro del Gobierno, mientras en el oficialismo aparecen como alternativas Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, ambos mencionados en el texto como posibles reemplazos.