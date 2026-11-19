Paula Moreno, directora de Discapacidad.

La directora de Discapacidad de San Juan, Paula Moreno, repasó las políticas provinciales de acompañamiento a personas con discapacidad y sus familias en una entrevista en el programa De qué se trata, de La Mil 20. Explicó el funcionamiento de los programas de adaptación de baños, entrega de elementos ortopédicos e inserción laboral, además de referirse a la inclusión educativa y a un libro gratuito destinado a familias que reciben el diagnóstico de discapacidad de un hijo. La agenda expuesta combina asistencia directa, abordaje territorial y herramientas de orientación para el acceso a prestaciones.

La funcionaria señaló que la Dirección trabaja con organizaciones no gubernamentales (ONG), escuelas de educación especial y equipos territoriales para acercar los servicios a distintos puntos de la provincia. Según describió, también se realizan operativos en los que se toman inscripciones para acceder a beneficios y se evita que las familias deban trasladarse hasta la sede central para conocer las alternativas disponibles. Quienes necesiten asesoramiento pueden concurrir a la Dirección o consultar requisitos en la web oficial www.discapacidad.sanjuan.gob.ar.

Baños adaptados y elementos ortopédicos Moreno precisó que entre las iniciativas vigentes figuran los programas de adaptación de baños, entrega de tricicletas y kits escolares, además del Banco Ortopédico, inaugurado recientemente. El programa de baños está destinado a personas con discapacidad motora que requieren mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad en sus viviendas. La asistencia contempla un kit con barandas, sillas para ducha, agarraderas, duchas extensibles, alfombras antideslizantes y otros accesorios para adaptar un baño convencional.

Para acceder, explicó, es necesario iniciar un expediente en la Dirección de Discapacidad, presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), completar un informe social y adjuntar fotografías del baño. Luego, un equipo técnico visita el domicilio para verificar las condiciones de la vivienda. Moreno aclaró que el programa no construye baños nuevos, sino que adapta instalaciones existentes, y detalló que uno de los requisitos económicos es que los ingresos del grupo familiar no superen cuatro salarios mínimos, vitales y móviles. También indicó que adultos mayores pueden acceder si cuentan con una condición que justifique la certificación correspondiente.

Inclusión laboral y empresas La directora informó que durante este año se abrió una nueva línea de trabajo con empresas privadas que solicitaron perfiles específicos para incorporar personas con discapacidad. Entre los casos mencionó a Lacoste, donde ingresaron dos personas con hipoacusia a la escuela de costura, y donde la Dirección organizó una capacitación en lengua de señas para los compañeros que trabajan con ellas. También citó a Arcor, que pidió cinco trabajadores para cubrir puestos durante la temporada; en ese caso, el organismo selecciona entre 10 y 15 perfiles para elevar a la empresa.

Moreno indicó que la Dirección cuenta con una base de datos de postulantes de entre 18 y 60 años y que un equipo de psicólogas laborales y otros profesionales evalúa los perfiles según las características de cada puesto. Además, precisó que el programa dispone de 64 lugares para entrenamientos laborales de seis meses mediante acuerdos con distintas empresas. Según sostuvo, la evaluación previa apunta a que “la inclusión sea exitosa y no fracase”, aunque aclaró que esos entrenamientos no garantizan una contratación definitiva.

Escuela, autonomía y acompañamiento En la entrevista, la funcionaria también planteó que la inclusión educativa sigue enfrentando desafíos, especialmente por situaciones de discriminación y bullying. Señaló que la trayectoria escolar debe responder a las necesidades de cada estudiante y no sólo a las expectativas familiares, y sostuvo que en algunos casos la educación común con docente de apoyo a la inclusión (DAI) es adecuada, mientras que en otros la permanencia en ese ámbito puede generar dificultades. En ese marco, defendió el trabajo de las escuelas de educación especial y su capacidad para adaptar contenidos y acompañar procesos de aprendizaje.

Moreno además presentó Lucía, cuentos de amor para hablar de discapacidad, un libro gratuito de su autoría que busca acompañar a las familias al momento de recibir un diagnóstico. Explicó que el material surgió a partir de situaciones observadas en el organismo y reúne relatos sobre distintas experiencias, entre ellas Mi hermanito Almendrita, sobre una familia que espera un bebé con síndrome de Down. El libro puede descargarse desde la página oficial de la Dirección de Discapacidad, donde también se informan las actividades previstas por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

En esa agenda, la funcionaria adelantó un taller sobre discapacidad y vida independiente el 24 de noviembre, a las 18, en el Conte Grand; la entrega de certificados del curso de lengua de señas el 30 de noviembre; y la entrega de certificados a participantes del programa Trabajando Sueños el 4 de diciembre en el E. Maracosta. La Dirección de Discapacidad funciona en el anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, en Hipólito Yrigoyen 2950 Este, en Santa Lucía, y mantiene abierta la inscripción a sus programas y a la base de datos de empleo.