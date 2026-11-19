El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, defendió este miércoles la propuesta de nombrar a un funcionario ruso para uno de los cargos de mayor jerarquía de la institución. La iniciativa generó el rechazo de Ucrania, que recordó que el candidato figura en su lista de sancionados por su participación en los intentos de legitimar la ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia. La discusión impacta sobre la percepción de independencia del organismo en medio de la guerra en territorio ucraniano.

En una carta dirigida a los miembros de la Junta de Gobernadores, Grossi propuso nombrar a Alexei Ferapontov como director general adjunto del Departamento de Energía Nuclear del organismo. El funcionario ruso se desempeña actualmente como segundo responsable de Rostejnadzor, la entidad estatal encargada de la supervisión tecnológica y nuclear de Rusia. Al justificar la decisión, el titular del OIEA sostuvo que se trata de “una cuestión de personal que entra dentro de las atribuciones del director general, de un profesional que resulta ser ruso”.

El director del organismo agregó ante periodistas en Viena, después de inaugurar una reunión de la Junta de Gobernadores, que “creo que es un error intentar extraer conclusiones geopolíticas de esto. Es simplemente un error”. También explicó que el OIEA evalúa la experiencia y las capacidades técnicas de los candidatos para cubrir puestos directivos. “Cuando nombro a alguien, no estoy nombrando a un país, no estoy nombrando una política, no estoy nombrando preferencias en ese sentido”, afirmó.

Contexto de guerra nuclear

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, el OIEA expresó reiteradamente su preocupación por la seguridad nuclear, en particular por la situación de la central de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa, ocupada por las fuerzas rusas desde marzo de ese año. En ese marco, la designación de un funcionario ruso en la conducción del organismo añadió un elemento político a una agenda ya atravesada por la supervisión de instalaciones en zona de conflicto.

Rechazo de Kiev

La propuesta provocó una respuesta del gobierno ucraniano. El canciller Andrii Sybiha calificó la designación de “categóricamente inaceptable” y recordó que Ferapontov está sancionado por su participación en los intentos de Rusia de legitimar la ocupación de la central nuclear. “No se trata de nacionalidad, sino de responsabilidad”, advirtió en un mensaje publicado en X. Además, vinculó la controversia con la candidatura de Grossi a la Secretaría General de la ONU y le reclamó que retire la nominación para preservar la independencia y la credibilidad del organismo.

Otros cuestionamientos y la agenda de Grossi

La organización ambientalista Greenpeace también cuestionó la propuesta. En una carta dirigida a la Junta de Gobernadores, advirtió que otorgar a Rusia un puesto de alta dirección “dañaría gravemente la independencia de la agencia”. Según las autoridades ucranianas, Ferapontov participó en acciones destinadas a extender el control regulatorio ruso sobre Zaporiyia; Greenpeace añadió que el funcionario visitó la instalación ocupada en abril de 2024.

La controversia se produce mientras Grossi compite para suceder al actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, cuyo segundo mandato de cinco años termina el 31 de diciembre. El Consejo de Seguridad tiene prevista para este jueves 19 de noviembre la novena votación indicativa del proceso, aunque la fecha todavía figura como tentativa. En la octava ronda, realizada el 5 de noviembre, el diplomático argentino quedó segundo, con nueve votos favorables, cuatro rechazos y dos integrantes que no expresaron opinión. Para que el Consejo recomiende a un candidato ante la Asamblea General, necesita al menos nueve votos favorables y que ninguno de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido— vote en contra. Cualquiera de esas potencias puede bloquear la candidatura mediante su derecho a veto.

En la misma jornada, Grossi también alertó por la falta de acceso de los inspectores internacionales a las instalaciones nucleares de Irán. El OIEA solo recibió acceso a la central de Bushehr, una de las 22 instalaciones nucleares declaradas por Teherán, y no cuenta con información suficiente para verificar el estado del resto de los sitios ni de los materiales nucleares almacenados. El organismo perdió la continuidad de conocimiento sobre un inventario de 440 kilos de uranio enriquecido al 60% después de los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos contra instalaciones iraníes en junio de 2025. Grossi sostuvo que “no podemos decir dónde está, qué pasa con ellas, no podemos confirmar cuál es la realidad”, y pidió retomar las inspecciones lo antes posible.