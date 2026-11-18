El SAC se liquidará junto con los haberes de diciembre. El monto dependerá del mejor haber del segundo semestre y del cronograma de ANSES.

En diciembre, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) cobrarán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con sus haberes mensuales, en un pago que variará según la prestación percibida durante el segundo semestre del año.

Para quienes superan la jubilación mínima, el aguinaldo no tiene un valor uniforme: el cálculo se hace sobre el haber mensual más alto cobrado entre julio y diciembre. Según el criterio informado, ese monto surge de dividir por dos la mejor remuneración del semestre, por lo que el medio aguinaldo será superior a $226.898,35 en esos casos.

Haber máximo

En el caso de los jubilados que perciben el haber máximo, el importe del aguinaldo será de $1.526.811,02, equivalente al 50% de una jubilación mensual de $3.053.622,05. Con ese adicional, el total a cobrar en diciembre será de $4.580.433,07, sin considerar otros conceptos adicionales ni descuentos que pudieran corresponder.

Calendario de pago

El cronograma de pagos comenzará el 9 de diciembre, de acuerdo con la Resolución 349/2025 de Anses. Las acreditaciones se realizarán según la terminación del DNI y el nivel de ingresos de cada jubilado. El aguinaldo se depositará junto con el haber mensual correspondiente, por lo que el monto final dependerá de la prestación de cada beneficiario.