El programa nacional contempla asistencia grupal desde el Gabinete Técnico Central y el trabajo de los equipos escolares. También incluye abordajes para dificultades de atención e hiperactividad.

Por Omar Andrada

La provincia de San Juan participa del Programa Nacional de Bienestar Emocional, una iniciativa destinada a estudiantes de nivel secundario que busca detectar situaciones que requieren atención y derivarlas a equipos interdisciplinarios. El dispositivo alcanza a 20 escuelas sanjuaninas y forma parte de una prueba implementada en cinco jurisdicciones del país.

Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios de la provincia, explicó que la propuesta comenzó a aplicarse en septiembre y surgió de una mesa federal de adolescencia con participación de las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Humano de la Nación y de las provincias involucradas. Según precisó, San Juan integra el grupo de provincias seleccionadas junto con Mendoza, Tucumán, Chaco y Chubut, con una muestra inicial de 100 establecimientos en todo el país.

Screening y seguimiento El primer paso consiste en un cuestionario digital denominado screening, que los estudiantes completan mediante un código QR y que contiene 31 preguntas. A partir de las respuestas, se clasifica el resultado con un sistema de semáforo que identifica distintos niveles de prioridad. Lucero indicó que los casos ubicados en la categoría roja requieren un acompañamiento específico y pasan a la órbita de los Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios.

Además del trabajo que ya realizan los gabinetes escolares y zonales, la provincia puso en marcha un dispositivo complementario en el Gabinete Técnico Central, ubicado en Tucumán y Alberdi, en las inmediaciones de la Plaza de Concepción. Ese espacio prevé dos abordajes grupales: uno orientado a dificultades socioemocionales y otro a problemáticas neurocognitivas, especialmente en estudiantes con dificultades de atención e hiperactividad.





Articulación con otras áreas El programa también contempla situaciones vinculadas con consumos problemáticos. En ese punto, Lucero destacó la participación de la Dirección de Consumos Problemáticos, a cargo de Daniela Melo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, dentro del trabajo articulado entre distintas áreas del Estado. El funcionario señaló, además, que la iniciativa tuvo buena recepción entre los estudiantes y que algunos jóvenes realizaron videos para invitar a sus compañeros a completar el cuestionario.

La semana pasada, el director nacional de Educación Secundaria, Manuel Bianchi, y el director nacional de Políticas Públicas, Guido de Graff, recorrieron establecimientos incluidos en el programa junto con una colaboradora. La agenda incluyó la Escuela Alejandro de Aguado, en el departamento San Martín; el Colegio Nacional Monseñor Pablo Cabrera; el Colegio Provincial de Concepción y el Gabinete Técnico Central, donde funcionan los talleres de acompañamiento.

Lucero indicó que la próxima etapa prevé completar el relevamiento, analizar la información obtenida y avanzar con los dispositivos de asistencia para los casos identificados. También señaló que los equipos deben cargar las intervenciones en una plataforma digital, donde se registran abordajes individuales, entrevistas con estudiantes y familias y eventuales derivaciones al sistema de salud pública. Por ahora, la experiencia está limitada a 20 establecimientos, aunque la provincia evalúa ampliar su alcance si los resultados son positivos.