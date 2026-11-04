En la tarde de este martes, Axel Kicillof y Máximo Kirchner mantuvieron un encuentro en La Plata, en la previa de la reunión del consejo partidario del PJ bonaerense. Según el texto original, al encuentro también asistieron Verónica Magario, Mariano Cascallares y Federico Otermín. La reunión se produjo en un contexto de tensiones internas dentro del justicialismo bonaerense y buscó ordenar la instancia formal que el partido debe cumplir en los próximos días.

De acuerdo con lo consignado, en la conversación “hubo predisposición” y fue evaluada por sus protagonistas como “muy buena” y “positiva”. En el kirchnerismo la describieron como “un buen paso” hacia lo que viene. El antecedente inmediato de diálogo entre ambos había sido la coordinación del velorio del Indio Solari en Avellaneda, lo que da dimensión al valor político de este reencuentro dentro de una relación marcada por desconfianzas y reproches cruzados.

Agenda partidaria

La reunión del consejo partidario está prevista para este miércoles, a las 17, en la sede del PJ bonaerense en La Plata. Kicillof la presidirá como titular del partido, con el objetivo formal de cumplir con los requisitos internos, entre ellos la convocatoria al congreso para los próximos días. En el temario figuran, además, la autorización de la obra “Gaspar Campos” y el análisis de la situación económica, social y política del país, según el material original.

Reparto interno

El proceso de reorganización partidaria comenzó en los primeros meses del año y derivó el 24 de abril en la asunción de Kicillof como presidente del partido, en reemplazo de Máximo Kirchner. En esta nueva etapa, el líder de La Cámpora quedaría al frente del congreso del PJ bonaerense, mientras que el intendente de Malvinas Argentinas continuaría al frente de la junta electoral del partido. En ese esquema, el acuerdo entre el sector de Kicillof y el cristinismo apunta a ordenar los cargos formales sin resolver las diferencias políticas de fondo.

Tensión persistente

Entre los interlocutores del armado bonaerense se admite que no hay motivos formales para una ruptura en la reunión de este miércoles, pero sí un clima de fricción que sigue abierto. En el entorno de Kicillof señalan que el camporismo podría plantear un pronunciamiento sobre la libertad de CFK o pedir que esa referencia quede incluida en el documento final. No estará presente Máximo Kirchner, aunque sí asistirán consejeros vinculados al cristinismo, entre ellos Fernanda Raverta, Santiago Revora, Iván Villagrán, Agustina Propato, Constanza Alonso, Alejandro Dichiara y Florencia Saintout.

En paralelo, el sector de Movimiento Derecho al Futuro sostiene que la prioridad es evitar una confrontación y limitar la discusión a las reglas del proceso electoral. Según una de las figuras citadas en el texto, el debate sobre PASO —las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias— o una eventual instancia de acuerdo recién quedará para el año próximo. El congreso partidario podría realizarse el 14 de noviembre, aunque la fecha todavía no fue confirmada, y ese paso será una referencia para medir hasta dónde la tregua interna logra sostenerse en el tiempo.