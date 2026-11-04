La invitación alcanza a diputados y senadores nacionales para el acto del domingo a las 18.30. El encuentro reunirá a autoridades, diplomáticos y referentes sociales.

El presidente Javier Milei hizo llegar a diputados y senadores nacionales la invitación formal para asistir al agasajo al papa León XIV, previsto para el domingo a las 18.30 en el Palacio Libertad. El evento fue definido como “Encuentro del Santo Padre León XIV con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático”. La convocatoria se enmarca en la visita del Sumo Pontífice al país y en una agenda oficial que incluirá actividades en Buenos Aires y Córdoba.

La invitación incorpora un “dress code”, es decir, un código de vestimenta, basado en lo prescrito por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede. Para los varones se indica traje oscuro con corbata oscura, mientras que para las mujeres se exige vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos. Ese protocolo forma parte de las reglas formales que suelen acompañar los actos con representación diplomática y eclesiástica.

Ampliación de la convocatoria

La participación de legisladores nacionales se produjo después de que Milei ampliara la convocatoria a último momento. También fueron incluidos los 23 gobernadores, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jueces de la Corte Suprema. A esa lista se sumaron los embajadores acreditados en Argentina, el Nuncio Apostólico, jefes militares y de las fuerzas de seguridad, rectores de universidades, presidentes de cámaras empresarias y referentes sindicales.

Según informó el Gobierno en un comunicado, la idea del encuentro en el Palacio Libertad con integrantes de distintas fuerzas políticas, de otros poderes del Estado y de organizaciones de la sociedad civil es “convalidar el mensaje de unidad que profesa la Iglesia”. La decisión de ampliar la nómina también alcanzó a Villarruel, que inicialmente no estaba incluida y fue incorporada al convite oficial tanto para el Palacio Libertad como para la misa del lunes en el Monumento a los Españoles, luego de que pidiera una audiencia privada con el Papa en la Nunciatura.

La gira del pontífice

León XIV llegará a la Argentina procedente de Uruguay, donde iniciará su gira por Sudamérica. Será la primera visita de un Papa al país desde Juan Pablo II en 1987. Tras concluir la agenda en Buenos Aires y Córdoba, el líder del Vaticano continuará viaje a Perú, donde desarrolló parte de su trayectoria como misionero y obispo de Chiclayo.

El pontífice, que asumió como León XIV en mayo de 2025 tras la muerte de Francisco, es el primer Papa nacido en Estados Unidos y también adoptó la nacionalidad peruana. La actividad en el Palacio Libertad quedará así como uno de los primeros actos centrales de su paso por el país, con una convocatoria que reúne a autoridades nacionales, provinciales, diplomáticas, empresarias, sindicales y eclesiásticas.