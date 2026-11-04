La titular de UDAP obtuvo el 92% de los votos y sumará la conducción provincial de la central obrera a su cargo al frente del gremio docente. La oposición cuestionó el proceso electoral.

Patricia Quiroga fue elegida este martes como nueva secretaria general de la CTA de los Trabajadores en San Juan, tras obtener el 92% de los votos, según los resultados difundidos por el oficialismo cuando estaba escrutado el 97% de las mesas. La dirigente, titular de UDAP, encabezó la Lista 10 y amplió su presencia dentro del sindicalismo provincial. El dato adquiere relevancia porque suma a su conducción docente la representación local de una central con peso gremial en la provincia.

La nómina llevó como candidato a secretario general adjunto a Sergio Calderón, actual conductor de la central sindical. Con este resultado, Quiroga quedará al frente de dos estructuras gremiales de alcance provincial: el principal sindicato docente y la CTA de los Trabajadores local. El respaldo a su candidatura incluyó a UDAP, ATE, la Asociación del Personal Aeronáutico y la Asociación Argentina de Actores, además de sectores universitarios y organizaciones territoriales.

Cuestionamientos a la elección La elección estuvo atravesada por objeciones de la oposición. La Lista 26 de Julio, encabezada por Carla Costabile, secretaria adjunta de ASIJEMIN, cuestionó las condiciones de realización de los comicios y planteó que había motivos para pedir su nulidad. Uno de los argumentos centrales fue la integración de la Junta Electoral, cuya presidenta es hermana de Quiroga. A partir de esa situación, Costabile anunció que su espacio se retiraba de la competencia y que llevaría el caso a la Justicia.

La disputa excedió la renovación de autoridades de la central y expuso diferencias entre sectores con influencia en el mapa gremial sanjuanino. Entre ellos aparece el espacio que tiene como referente a Marcelo Mena, secretario general de ASIJEMIN, impulsor de la Mesa Intersindical y uno de los dirigentes vinculados a la reorganización de las 62 Organizaciones Peronistas en la provincia. En ese armado también participó Cristian Jurado, excandidato a gobernador por la izquierda. Pese a ese entramado, el resultado favoreció al sector encabezado por Quiroga.

Respuesta del oficialismo Desde el entorno de Quiroga rechazaron las acusaciones de la oposición y defendieron el mecanismo utilizado para habilitar a los fiscales durante la jornada electoral. Según explicaron, los inconvenientes se produjeron porque algunos representantes de la Lista 26 de Julio se presentaron en los establecimientos sin las acreditaciones emitidas por la Junta Electoral. También sostuvieron que hubo veedores nacionales que observaron el procedimiento.

El oficialismo agregó que algunos de los fiscales propuestos por la lista opositora no estaban afiliados al sindicato o no figuraban en los padrones habilitados, por lo que no podían participar de la fiscalización ni ingresar a los cuartos oscuros. Además, afirmó que hasta el momento en que fueron consultados la Junta Electoral no había recibido ninguna presentación formal de la oposición. El desenlace de la elección podría tener un capítulo judicial si se concreta la impugnación anunciada por la Lista 26 de Julio.