El presidente de la Corte Suprema vinculó la calidad institucional con el compromiso ciudadano. También advirtió sobre la despersonalización que atribuyó a Internet, las redes y la IA.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, llamó a involucrarse en el debate público y advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial en un contexto que, según planteó, favorece la despersonalización de los vínculos humanos. El mensaje fue expuesto en una actividad académica realizada en la Legislatura porteña y orientada a discutir compromiso y representatividad. En ese marco, el magistrado sostuvo que la calidad de la representación depende también del nivel de participación social.

“Tenemos que comprometernos en vez de quejarnos siempre del que nos está representando. Porque el que nos está representando proviene de nuestra propia sociedad. No proviene de otro lado”, afirmó Rosatti. El juez agregó que “el bajo nivel de calidad de la representación es directamente proporcional a la falta de interés de quienes solamente se quejan” y subrayó que una mayor intervención en los asuntos públicos permite distinguir “lo que queremos y lo que no queremos”. La exposición apuntó, así, a vincular el funcionamiento institucional con la conducta cívica de la ciudadanía.

Acto académico

Las declaraciones fueron formuladas durante la conferencia “Reflexiones sobre el compromiso y la representatividad”, realizada en el acto conmemorativo por los 35 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Según se informó, la actividad tuvo lugar en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y contó con la presencia del decano Gabriel Astarloa, la vicedecana Celina Cantú y otras autoridades académicas. El auditorio estuvo integrado por juristas, jueces y funcionarios, lo que dio al planteo un marco institucional y profesional.

Internet y despersonalización

Durante su exposición, el titular del máximo tribunal desarrolló una lectura filosófica sobre la participación pública, la sociabilidad y los límites de la tecnología. Señaló que Internet permitió “ampliar, generalizar, potenciar, universalizar el conocimiento”, pero advirtió que ese proceso avanzó “sobre la base de la despersonalización”. En ese punto, cuestionó la ilusión de cercanía que pueden generar las redes sociales al señalar que “esa sensación de que tengo un millón de amigos porque tengo un millón de visualizaciones o que mi palabra despierta el interés de decenas de miles de personas porque tengo suscriptores es en gran medida una ilusión”.

IA agéntica

Rosatti también se refirió a la inteligencia artificial y sostuvo que ingresó en una etapa “agéntica”, es decir, con capacidad de actuar con cierta autonomía. Según dijo, esa situación “enciende alarmas en todo el mundo”. En ese tramo de su exposición valoró además el mensaje del Papa León XIV sobre la necesidad de “desarmar en ciertos aspectos la IA” para evitar que una máquina termine “gobernando el destino de las personas”. El planteo quedó asociado a un debate más amplio sobre regulación, control humano y efectos institucionales de estas tecnologías.

Presencia real

Como cierre, el presidente de la Corte Suprema llamó a “volver a recrear la sociabilidad” y remarcó la importancia de la “presencia real antes que virtual” para mejorar la calidad institucional. El pronunciamiento dejó planteada una advertencia sobre el uso social de las plataformas y la expansión de sistemas automatizados en la vida pública. En lo inmediato, el contenido de la exposición quedó en el plano de una intervención académica, aunque con referencias directas a discusiones que siguen abiertas en materia de representación, tecnología y vínculo social.