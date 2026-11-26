El gobernador catamarqueño dejó abierta la posibilidad de buscar un tercer mandato. La definición enfrenta a Gustavo Saadi y cruza la estrategia de la Casa Rosada y del peronismo nacional.

Catamarca. Raúl Jalil dejó abierta la posibilidad de buscar un tercer mandato y reactivó la tensión interna con el intendente de la capital provincial, Gustavo Saadi, que aspira a competir por la gobernación. La discusión se instaló en paralelo a la definición sobre la fecha de las elecciones provinciales y al reordenamiento de alianzas dentro del peronismo catamarqueño.

Según el esquema político que venía rigiendo en Catamarca, Jalil había limitado la reelección indefinida prevista en la Constitución provincial, pero esa modificación comenzaría a computarse desde su segundo mandato. Bajo esa interpretación, el gobernador quedaría habilitado para presentarse nuevamente. Sin embargo, persiste un acuerdo interno del peronismo local para que ningún mandatario del partido acumule más de dos períodos consecutivos.

Definiciones en disputa. Hasta ahora, en el oficialismo provincial se daba por descontado que Saadi sería el postulante a la gobernación, mientras Jalil y Lucía Corpacci evaluaban alternativas para cargos nacionales. En ese tablero, la Casa Rosada busca romper el entendimiento interno porque considera a Saadi un dirigente opositor, a diferencia de Jalil, con quien mantiene una relación más funcional.

Este jueves, desde el gobierno catamarqueño y desde la Rosada se instaló que Jalil podría ir por un tercer mandato, con el argumento de que Saadi mostraría malos números en las encuestas. Fuentes del peronismo catamarqueño señalaron a LPO que el gobernador viene agitando esa posibilidad desde hace tiempo, en especial desde que advirtió que sus diputados nacionales empezaron a mostrar autonomía. Sin ese respaldo legislativo, Jalil pierde capacidad de negociación con el Gobierno nacional.

La fecha electoral. El punto que más tensiona la relación con Saadi es la convocatoria a elecciones. Jalil quiere unificarlas con las nacionales, mientras que el intendente pretende que se realicen en marzo. Según esas fuentes, el gobernador entiende que si desdobla los comicios quedará luego un tramo prolongado hasta diciembre sin legisladores propios para negociar con Nación. En ese contexto, Jalil le habría anticipado su estrategia a Corpacci, aunque en privado le habría dicho que finalmente no será candidato.

En el entorno de Saadi no descartan que Jalil efectivamente busque la reelección, y una sospecha similar circula cerca de Corpacci. A la vez, la senadora estaría de acuerdo con unificar los comicios en octubre, una posición que coincide con la de la conducción del peronismo nacional. Desde ese espacio, además, habrían transmitido que prefieren que no haya desdoblamiento, aun cuando respalden la candidatura de Saadi.

La discusión excede a Catamarca porque el peronismo nacional empieza a ver posibilidades de triunfo en la elección de octubre y busca que más provincias unifiquen sus calendarios, además de Buenos Aires. La lógica es evitar una dispersión electoral similar a la de 2023, cuando la mayoría de los gobernadores se despegó de la elección nacional. En este punto, la paradoja es que la misma unificación que promueve el peronismo nacional también le conviene a la Casa Rosada, que aspira a sumar apoyos para Milei.