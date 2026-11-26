El diputado pidió interpelar al canciller tras sus dichos sobre la elección de Lula da Silva . La moción no alcanzó la mayoría en Diputados.

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto cuestionó este hoy a Pablo Quirno y lo calificó como “un canciller mediocre, el peor de la historia”, en referencia a sus declaraciones sobre la legitimidad del triunfo de Lula da Silva en Brasil. Según el legislador, esos dichos “le ha puesto el último clavo al ataúd de la relación” con el vecino país, que es también el principal socio comercial de la Argentina. El planteo se inscribió en el deterioro del vínculo bilateral y en la discusión política sobre la postura del Gobierno argentino frente al proceso electoral brasileño.

Interpelación en Diputados Para Pichetto, las expresiones del funcionario de Javier Milei fueron “una tontería” y “profundizaron una ruptura que no tiene precedentes históricos”. Por ese motivo, pidió un apartamiento de reglamento en la sesión de la Cámara baja para interpelar al canciller. La iniciativa buscó llevar al recinto la discusión por el impacto diplomático de las declaraciones oficiales y por sus efectos sobre la relación con Brasil.

Reacción brasileña A raíz de la postura del Gobierno argentino, la Cancillería brasileña retiró a su embajador de Buenos Aires y analiza seriamente no invitar a Milei a la ceremonia de asunción del nuevo mandato presidencial de Lula da Silva. Esa secuencia muestra que la controversia excedió el plano discursivo y pasó a tener consecuencias concretas en el vínculo diplomático. En ese marco, la relación con el principal destino comercial regional quedó sometida a una tensión adicional.

Los dichos de Quirno En declaraciones televisivas, Quirno afirmó: “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían, de alguna manera, en duda toda la situación”. Esa frase fue leída por Itamaraty como un cuestionamiento a la legitimidad del resultado electoral en Brasil, lo que terminó de agravar la controversia. La referencia al proceso comicial se convirtió así en el eje de la discusión política y diplomática.

Resultado parlamentario La moción de Pichetto para interpelar a Quirno cosechó una cantidad importante de votos, pero no alcanzó la mayoría necesaria para ser aprobada. Por lo tanto, el pedido no prosperó en la Cámara de Diputados. El episodio deja abierta la evolución del conflicto bilateral y la posibilidad de que el tema vuelva a discutirse en el Congreso si persisten las objeciones a la política exterior del Gobierno.