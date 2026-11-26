Tras varios meses de dilaciones, la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) fue aprobada por la Cámara de Diputados y el presidente Javier Milei consiguió convertir en ley uno de los ejes centrales de su programa económico. La votación dejó 141 votos a favor, 99 abstenciones y ninguno en contra, en una sesión en la que también se trataban otros proyectos, entre ellos el Presupuesto 2027. Para el Gobierno, la sanción implica además una señal hacia el mercado sobre el rumbo de la política monetaria.

La iniciativa ya había sido votada por Diputados en agosto y volvió desde el Senado con una modificación en los artículos referidos a la remoción del directorio de la entidad. En esta segunda revisión, la Cámara baja aceptó el texto con el cambio introducido por la Cámara alta y evitó una nueva demora legislativa. La aprobación se produjo luego de que la semana pasada no hubiera quórum para sesionar sobre el tema.

El alcance de la ley El punto central de la reforma es la prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro mediante emisión monetaria. El texto también deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una restricción para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios. Además, establece que la entidad no podrá transferir al Tesoro ganancias por variaciones cambiarias u operaciones financieras, salvo para cancelar deuda, ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

El proyecto también elimina instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro con el objetivo de limpiar el balance del organismo y suprime la participación permanente del ministro de Economía o de representantes del Tesoro en las reuniones de directorio. Según el texto aprobado, la reforma busca separar de manera más tajante la política fiscal de la monetaria. En paralelo, mantiene como función principal del Banco Central la preservación del valor de la moneda, criterio que el oficialismo considera alineado con su programa económico.

Los cambios del Senado La modificación más relevante introducida por el Senado alcanzó a los artículos 2 y 3, vinculados con la designación y remoción de autoridades. El texto final establece que el presidente y los directores del BCRA serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta por un plazo de seis años. Para su eventual remoción, el mecanismo también requerirá la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta.

En la Cámara alta, la iniciativa fue aprobada el 24 de septiembre con 46 votos a favor y 22 en contra, todos del peronismo. Además, el cambio sobre la remoción obtuvo 66 votos, una mayoría superior a los dos tercios de los senadores presentes. Esa decisión obligó a devolver el proyecto a Diputados en segunda revisión y dejó sin margen para insistir con la redacción original, dado que La Libertad Avanza no reúne los dos tercios necesarios en la Cámara baja.

Impacto político y económico En el Ministerio de Economía, encabezado por Luis “Toto” Caputo, evaluaban que la sanción podía funcionar como señal de continuidad para la política monetaria y fiscal del Gobierno. Tras la aprobación del Senado, el mercado financiero había celebrado el avance de la iniciativa y había estimado que la ley podía fortalecer al peso y bajar el riesgo país. Con la cotización del dólar en alza y el riesgo país también en ascenso, el oficialismo queda ahora a la espera de que esas previsiones se verifiquen.

La reforma fue presentada por Milei como un cambio estructural de su gestión. En la cadena nacional con la que anunció el envío del proyecto al Congreso, sostuvo que la iniciativa buscaba “poner fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la alta política” y afirmó que “el BCRA fue una herramienta que posibilitó el robo de la alta política”. Con la sanción de esta ley, el Gobierno suma una norma clave para su programa monetario y deja establecido el nuevo marco legal del organismo, en un contexto en el que el seguimiento del mercado se concentrará en su aplicación efectiva.