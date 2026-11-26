Con San Juan como el ojo de la minería en el país y como foco de las más grandes inversiones del sector, de acuerdo a lo que se supo, se producirán importantes cambios en el Ministerio de Minería.
Según se informó el profesor Roberto Moreno dejaría la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. El actual funcionario es profesor en geografía con una extensa labor en gestión ambiental y minería.
Bajo su gestión, la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM) evaluó 105 Informes de Impacto Ambiental (IIA) en 2025, frente a 45 en 2024: un aumento de 133%. También se emitieron 45 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA): 16 de explotación, 16 de exploración y 13 de prospección, lo que marca una prolífica labor al frente de la secretaría.
El reemplazante en la Secretaría sería el ingeniero Pablo Fernández, actual secretario Técnico. A su vez la licenciada Romina Gómez ocuparía la Secretaría Técnica, la profesional en la actualidad se viene desempeñando como Directora Técnica de Geología Minera.