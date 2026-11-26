Fuentes del Ministerio de Minería conformaron los cambios que se van a producir en el gabinete de Juan Pablo Perea. La reestructuración de los colaboradores del Ministerio sería anunciada en el día de mañana.

Con San Juan como el ojo de la minería en el país y como foco de las más grandes inversiones del sector, de acuerdo a lo que se supo, se producirán importantes cambios en el Ministerio de Minería.

Según se informó el profesor Roberto Moreno dejaría la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero. El actual funcionario es profesor en geografía con una extensa labor en gestión ambiental y minería.

Bajo su gestión, la Dirección de Evaluación Ambiental Minera (DEAM) evaluó 105 Informes de Impacto Ambiental (IIA) en 2025, frente a 45 en 2024: un aumento de 133%. También se emitieron 45 Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA): 16 de explotación, 16 de exploración y 13 de prospección, lo que marca una prolífica labor al frente de la secretaría.

El reemplazante en la Secretaría sería el ingeniero Pablo Fernández, actual secretario Técnico. A su vez la licenciada Romina Gómez ocuparía la Secretaría Técnica, la profesional en la actualidad se viene desempeñando como Directora Técnica de Geología Minera.