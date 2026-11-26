La discusión por un nuevo régimen electoral en San Juan sumó observaciones dentro de la Legislatura provincial. La diputada Graciela Seva, del bloque San Juan Vuelve, planteó dudas sobre algunos artículos del proyecto y pidió que el texto sea debatido en comisión antes de avanzar con definiciones.

En diálogo con Radio Mil20, la legisladora señaló que la propuesta ya tomó estado parlamentario y que ahora se espera su giro a comisiones para analizar cada uno de sus puntos. Según explicó, su bloque cuenta con un proyecto propio de Código Electoral, lo que abre un escenario de discusión entre distintas iniciativas presentadas por los legisladores. En ese marco, sostuvo que la revisión debería permitir modificaciones y no limitarse a una aprobación cerrada.

Financiamiento partidario Seva puso el foco en el financiamiento de los partidos políticos, al que definió como uno de los aspectos centrales a revisar. “Estoy muy preocupada por el financiamiento de los partidos políticos”, sostuvo. También cuestionó un artículo que prevé multas para quienes realicen determinadas publicaciones o difundan videos en plataformas digitales y redes sociales. En ese punto, expresó dudas sobre cómo se aplicaría el control y cuáles serían los mecanismos para garantizar el cumplimiento de esa norma.

Paridad y boleta única Otro de los planteos que anticipó para el debate es la paridad de género. La diputada indicó que su propuesta no se limita a los cuerpos colegiados, sino que también alcanza la fórmula de gobernador y vicegobernador. Reconoció que ese criterio no está incluido en el proyecto del oficialismo, pero dijo que buscarán incorporarlo durante el tratamiento en comisión. Además, se refirió al sistema de votación previsto y planteó interrogantes sobre la implementación de la denominada boleta única.

“Dicen boleta única, pero van a haber dos boletas”, expresó, al señalar que todavía existen puntos que requieren aclaración. En paralelo, insistió en que la reforma no debería ingresar a la Cámara como un paquete cerrado, sino como una iniciativa abierta al intercambio entre bloques. La legisladora también señaló que las próximas semanas serán relevantes por la eventual prórroga del período de sesiones legislativas, un dato que puede incidir en el ritmo del tratamiento parlamentario.

El debate quedará ahora supeditado al trabajo de comisiones, donde podrían confluir el proyecto oficialista y las propuestas alternativas ya presentadas. Allí se definirán eventuales cambios sobre financiamiento político, paridad de género y sistema de votación, tres ejes que la diputada ubicó entre los puntos pendientes de resolución.