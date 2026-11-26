El canciller dijo que Brasil tomó decisiones unilaterales y negó que la Argentina haya alterado la relación bilateral. También vinculó la agenda con Malvinas y el fallo del sábado.

El canciller Pablo Quirno responsabilizó hoy al Gobierno de Brasil por el deterioro de la relación diplomática bilateral, en medio de las versiones sobre una posible ausencia de Javier Milei en la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva para su nuevo mandato en Brasilia. En declaraciones a Radio Mitre, sostuvo que “Brasil ha tomado decisiones unilaterales con respecto a la relación diplomática”. También afirmó que la Argentina procura evitar que las diferencias políticas e ideológicas entre ambos presidentes afecten el vínculo entre los dos países.

Relación bilateral

Quirno recordó que Brasil convocó a consultas a su representante diplomático en julio pasado y pidió que la Argentina adoptara una medida similar. Según dijo, el Gobierno argentino espera el regreso del embajador brasileño “con los brazos abiertos”. El canciller agregó que la relación bilateral “no está en sus carriles normales” y sostuvo que un pronunciamiento argentino sobre el triunfo electoral de Lula no habría modificado el resultado de los comicios en el vecino país.

El funcionario también cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño al señalar que “hubo situaciones en el proceso electoral que no fueron lo suficientemente prolijas”, aunque aclaró que la Argentina no pone en duda los resultados de las elecciones. En ese tramo, insistió en que la diplomacia argentina trabaja para que las diferencias ideológicas no impacten en la relación bilateral. “Brasil es un país soberano, toma sus decisiones. Ahora, que las tengamos que compartir, no es lo mismo”, afirmó.

Malvinas y tribunal internacional

Quirno también se refirió a la resolución que el próximo sábado dará a conocer el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sobre el pedido argentino de medidas provisionales para frenar perforaciones petroleras en la Cuenca Malvinas Norte. Dijo que la Argentina entiende que la extracción es inminente y que no puede permanecer inmóvil mientras avanzan sobre recursos que considera propios. Según explicó, el tribunal podría ordenar todas o algunas de las medidas solicitadas, o declararse incompetente para intervenir en esta etapa.

En ese último supuesto, el canciller remarcó que se trataría de una decisión procesal que no afectaría los derechos argentinos sobre las islas ni impediría la continuidad del procedimiento arbitral. “Acá en esto del sábado no se discute soberanía”, enfatizó. También señaló que la presentación ante el tribunal dejó asentada la existencia de una controversia con el Reino Unido por los recursos naturales del Atlántico Sur.

Herramientas legales

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó además que el Gobierno utiliza herramientas diplomáticas, legales, económicas y regulatorias para defender los intereses nacionales. En ese marco, mencionó que las empresas Rockhopper y Navitas anunciaron la semana pasada el alejamiento de contratistas del proyecto petrolero. Recordó, además, que la Argentina inició procedimientos sancionatorios contra 60 empresas, accionistas y proveedores vinculados con la actividad hidrocarburífera en Malvinas.

Por último, destacó el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que cuenta con dictamen de mayoría en el Congreso. Según explicó, la iniciativa ampliará las herramientas legales y reforzará las sanciones. El próximo dato a seguir será el pronunciamiento del sábado del tribunal internacional, que puede ordenar medidas, rechazar el planteo o limitarse a una definición procesal.