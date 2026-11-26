El oficialismo buscará los votos para aprobar la reforma electoral y la ley contra las apuestas en línea. La sesión también incluye designaciones judiciales y otros proyectos.

El Senado inició este jueves la sesión en la que debatirá un temario amplio con eje en la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la sanción definitiva de la ley para prevenir la ludopatía y combatir el juego ilegal.

La prioridad de La Libertad Avanza es avanzar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que busca suspender las primarias de cara a los comicios presidenciales y legislativos de 2027. El oficialismo acordó con bloques aliados una versión acotada del proyecto, que también contempla la implementación de Ficha Limpia, mecanismo que impide que dirigentes con condenas en segunda instancia por delitos dolosos puedan presentarse como candidatos.

La propuesta incluye, además, la suspensión de las elecciones de representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente. En ese marco, el oficialismo necesita alcanzar 37 votos, mayoría absoluta requerida para aprobar la iniciativa, y cuenta con 21 senadores propios.

Poroteo En ese escenario, la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR), integrada por diez legisladores, podría acompañar en su totalidad la suspensión de las PASO. Entre quienes respaldarían la propuesta figuran los mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

También aportarían votos el PRO, con Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina; la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres; y los representantes de Provincias Unidas Carlos