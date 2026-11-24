El municipio informó 20 frentes de obra y un plan de pavimentación con fondos propios. También avanza un proyecto para renovar el ingreso a Marquesado y la rotonda de Libertador y Calívar.

El municipio de Rivadavia informó que mantiene 20 frentes de obra activos y que, en paralelo, sostiene un plan de pavimentación financiado con fondos municipales que comenzó hace aproximadamente un año y medio. El dato fue confirmado por el intendente Sergio Miodowsky en diálogo con la prensa. La ejecución incluye intervenciones en barrios y sectores estratégicos del departamento, con impacto directo sobre la circulación urbana y la infraestructura vial.

Según explicó el jefe comunal, esos trabajos se complementan con los programas provinciales de pavimentos urbanos y Foderes, cuyos recursos también se aplican en el departamento para mejorar calles. Entre los sectores mencionados figuran Villa Almirante Brown, Villa Molina, el barrio 2 y el loteo Rumbos. Miodowsky señaló además que avanzan pavimentaciones en arterias que históricamente no contaban con esa infraestructura.

Obras provinciales y continuidad El intendente también se refirió a la finalización de los trabajos en las calles Meglioli y Col, que corresponden a rutas provinciales bajo responsabilidad del Gobierno de San Juan. En ese marco, sostuvo que la intención del municipio es profundizar el plan de pavimentación durante el próximo año y ampliar el alcance de las intervenciones. La continuidad de esas obras dependerá de la disponibilidad de recursos municipales y provinciales, según el esquema que describió la comuna.

Ingreso a Marquesado Uno de los proyectos en elaboración es la renovación integral del ingreso a Marquesado. Miodowsky indicó que el municipio está terminando de preparar la iniciativa para intervenir la curva de Marquesado y la rotonda donde se encuentra el Cristo. La propuesta prevé una remodelación del sector y la posibilidad de incorporar un espacio para que distintas comunidades religiosas y credos de la provincia desarrollen actividades. El objetivo, de acuerdo con lo expuesto por el intendente, es modificar uno de los accesos relevantes del departamento e incorporar un uso complementario vinculado con la expresión religiosa.

Rotonda de Libertador y Calívar En otro tramo de la entrevista, el jefe comunal mencionó la remodelación de la rotonda ubicada frente al edificio municipal, en la intersección de avenida Libertador y Calívar. Dijo que esperan inaugurarla antes de que finalice 2026 y explicó que las tareas avanzan con una modalidad que busca reducir las complicaciones para quienes circulan por la zona. Parte de los elementos se construye en talleres para luego ser trasladada e instalada en el lugar, mientras que otras tareas se ejecutan directamente en el sector.

Identidad urbana Miodowsky agregó que esa renovación tendrá un componente histórico y cultural vinculado con la identidad de Rivadavia, en particular con la historia de Punta de Rieles, nombre con el que se conoce esa zona. Según indicó, la intervención apunta a recuperar parte de la memoria departamental y transmitir a las nuevas generaciones el origen de esa denominación. Con ese esquema, el municipio mantiene abiertas obras de infraestructura y proyecta nuevas intervenciones para mejorar la circulación y recuperar espacios representativos del departamento.