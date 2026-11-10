Sergio Miodosky informó trabajos en el acceso a Marquesado para ordenar el tránsito. También anticipó un monumento para distintos cultos en el departamento.

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodosky, informó que el municipio avanza con la transformación del ingreso a Marquesado, una intervención orientada a mejorar la circulación diaria en ese sector del departamento.

La obra incluye la remodelación de la rotonda de acceso, un punto de paso habitual para quienes transitan por la zona. Según explicó Miodosky, el objetivo es “ordenar mejor el tránsito y dar una entrada más prolija a Marquesado”.

Monumento previsto Además de la intervención vial, el jefe comunal indicó que se construirá un monumento dedicado a los distintos cultos con presencia en Rivadavia. La iniciativa, de acuerdo con su explicación, busca reflejar la diversidad de creencias de los vecinos del departamento.

Por el momento, no se informaron plazos de ejecución ni detalles sobre financiamiento de las obras mencionadas. La referencia oficial quedó centrada en el avance de los trabajos en el acceso y en la incorporación del monumento como parte del mismo entorno urbano.

De este modo, el municipio mantiene en agenda una intervención sobre un ingreso estratégico de Marquesado, mientras resta conocer el cronograma de obra y la etapa en la que se habilitarán las mejoras anunciadas.