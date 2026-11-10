El Gobernador encabezó la distribución de equipos en el complejo Cepas Argentinas. La entrega forma parte del programa “Maestro de América, cultivando el futuro”

Con una nueva entrega de dispositivos, el programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro” llegó este martes a Rivadavia. En el complejo Cepas Sanjuaninas se distribuyeron 1.920 computadoras para estudiantes de escuelas prmarias y secundarias, de gestión estatal. El acto fue encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, junto al vicegobernador Fabián Martín; la ministra de Educación, Silvia Fuentes; intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky y autoridades provinciales y municipales.





Del total de equipos, 1.138 corresponden a alumnos de Primaria y 782 a estudiantes de Secundaria de Rivadavia. La distribución sigue ampliando el alcance territorial del programa, que busca incorporar herramientas tecnológicas a los procesos de enseñanza y aprendizaje.





El operativo tendrá nuevas etapas próximamente, previstas para estudiantes de 25 de Mayo, Calingasta y alumnos de escuelas secundarias de Rawson.





Con esta nueva jornada, el programa continúa llegando a departamentos de toda la provincia. Entre los ya alcanzados se encuentran Rivadavia, Valle Fértil, Iglesia, Santa Lucía, Zonda, Ullum, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas, Jáchal y Sarmiento. También se realizaron entregas para estudiantes de Primaria de Rawson. A este despliegue se suma la distribución de 3.000 computadoras destinadas a docentes.





La iniciativa es impulsada por el Gobierno de San Juan, a través de los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas. Contempla la entrega de dispositivos a estudiantes de quinto grado de Primaria y segundo año de Secundaria, además de equipamiento para educadores.





La incorporación de tecnología se complementa con propuestas de formación digital para docentes y con otras políticas educativas provinciales, como el Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, EDUGE, “Transformar la Secundaria” y “Modo Matemática”.





La adquisición de los equipos se realizó con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que acompañó a la provincia durante los procesos de compra.