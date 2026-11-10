El gobernador destacó mensajes sobre familia, educación, discapacidad y ambiente. También los relacionó con el desarrollo de minerales críticos en San Juan.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, valoró la visita del papa León XIV a la Argentina y afirmó que sus discursos dejaron definiciones sobre familia, educación, discapacidad y ambiente. En una rueda de prensa, sostuvo que esos ejes dialogan con desafíos que atraviesan a la provincia y a la región.

“Creo que ha sido muy humano, muy contemplativo en general, con todas las circunstancias que vive el mundo”, expresó el mandatario provincial al referirse a las palabras del Sumo Pontífice. Según su lectura, el mensaje papal puso el foco en la familia y el inicio de la vida, en línea con su postura sobre “las dos vidas”, además de remarcar la educación, la discapacidad y la protección ambiental.

Minerales críticos y energía Orrego vinculó en particular el mensaje sobre ambiente con el presente y el futuro productivo de San Juan. Señaló que la provincia tendrá un papel en el desarrollo de minerales críticos y en la transición hacia energías limpias. “Somos parte de ese mundo que viene, con la generación de lo que son los minerales críticos”, afirmó.

El gobernador consideró además que la visita se produjo en un momento propicio para promover el diálogo, los consensos y el trabajo conjunto. A su criterio, los desafíos planteados por el Papa no se limitan a la Argentina, sino que también alcanzan a Latinoamérica y al resto del mundo, en un contexto de tensiones sociales y productivas.

Contacto y evaluación personal Orrego contó que tuvo al Papa a unos tres metros de distancia, aunque no pudo intercambiar palabras directamente con él. Sí aseguró que pudo escucharlo de cerca y que la experiencia le dejó una impresión positiva. “Ha sido humano, ha sido muy humano. Y eso habla de su humildad, porque a veces la humildad tiene que ver en ponerse en el lugar del otro”, reflexionó.

Finalmente, el mandatario dijo que se llevó “sensaciones muy lindas” tras escuchar a León XIV y destacó su sensibilidad y claridad para transmitir ideas. La referencia pública del gobernador quedó centrada en el vínculo entre el mensaje papal y la agenda provincial asociada a minería, ambiente y transición energética.