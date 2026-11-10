El nuevo Código Electoral de San Juan podría discutirse y tratarse durante 2027, según dejó entrever el vicegobernador Fabián Martín. El funcionario planteó como referencia que las nuevas reglas que regirán los próximos comicios deben estar definidas, como mínimo, seis meses antes de la elección. Ese criterio abre la posibilidad de que el debate legislativo continúe durante el próximo año.

Martín vinculó los tiempos de la reforma con la definición que adopte el Gobierno nacional sobre las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Vamos a seguir esperando, pero se puede disparar sin la decisión nacional. Es lógico saber qué camino toma Nación, aún queda tiempo y esperaremos”, expresó. También sostuvo: “Estamos esperando si Nación confirma si hay PASO o no”.

El vicegobernador aclaró, sin embargo, que la provincia no quedaría atada necesariamente a una resolución del Congreso nacional. “Llegado el momento, si los tiempos no apremian, definiremos de manera autónoma”, afirmó. Con esa definición, el oficialismo mantiene abierta la opción de avanzar con el tratamiento aunque no exista una decisión previa de Nación.

Antecedentes de la reforma

La discusión por un nuevo sistema electoral forma parte de la agenda que el oficialismo impulsa desde el inicio de la gestión de Marcelo Orrego. Uno de los objetivos es eliminar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), conocido como Ley de Lemas, y reemplazarlo por un nuevo mecanismo para la selección de candidatos y la votación general. En junio, Martín había confirmado que el Ejecutivo trabajaba en tres proyectos, entre ellos el nuevo Código Electoral y la implementación de la Boleta Única Papel.

En ese momento, pidió acelerar los tiempos para que la iniciativa ingresara a la Cámara de Diputados y comenzara a ser analizada. El 29 de junio, había manifestado su expectativa de que el proyecto tomara estado parlamentario durante una sesión de la Legislatura. La propuesta oficial contemplaba la eliminación del SIPAD y que cada partido o frente electoral definiera su mecanismo de selección de candidatos, mediante internas abiertas o cerradas, para llegar a las elecciones generales con un solo postulante por categoría.

Plazos abiertos para 2026 y 2027

La última referencia sobre los tiempos legislativos había llegado el 4 de noviembre, cuando la diputada oficialista María Rita Lascano aseguró que el objetivo era discutir y, eventualmente, sancionar el nuevo Código Electoral antes de finalizar 2026. La legisladora reconoció que los plazos eran ajustados, aunque sostuvo que existía voluntad política para avanzar. Las declaraciones de Martín dejan abierta ahora la posibilidad de que la definición se traslade al próximo año.

Según el planteo del vicegobernador, el punto central será cuándo se resuelva la cuestión nacional y cuánto tiempo tendrá San Juan para debatir y aprobar su propia normativa. La referencia de los seis meses previos a las elecciones funciona como límite técnico para ordenar el cronograma legislativo. Hasta entonces, la discusión seguirá condicionada por la definición sobre las PASO y por el margen político para habilitar el tratamiento del proyecto.