La Casa Rosada definió una agenda legislativa para diciembre con proyectos económicos, electorales y judiciales. También busca avanzar con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional y cambios en cabotaje.

El Gobierno convocará en las próximas horas a sesiones extraordinarias durante diciembre para sostener la actividad legislativa y avanzar con un paquete de proyectos que la Casa Rosada considera prioritarios. Entre ellos figura la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una de las iniciativas que el oficialismo busca aprobar antes de fin de año.

Tras los triunfos en el Congreso de las últimas horas, la administración nacional fijó como ejes la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo y la sanción del Presupuesto 2027, ambos con media sanción el último jueves. Esos dos expedientes aparecen en el centro de la agenda por su impacto institucional y por el ordenamiento que implican para la estrategia electoral y fiscal del Gobierno.

Agenda económica y regulatoria El listado también incluye el Súper RIGI, la reforma del Régimen de Cabotaje y Marina Mercante y el Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) con Estados Unidos. En paralelo, durante la prórroga legislativa prevista para diciembre se tratarán pliegos de jueces y diplomáticos, además de cambios a las leyes de Sociedades y Mercados de Capitales. La combinación de iniciativas muestra un intento oficial de cerrar el año con definiciones en materia productiva, institucional y judicial.

Defensa de la Soberanía El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional es, dentro del paquete, el que presenta mayores dificultades políticas porque aliados del oficialismo piden introducir modificaciones en el articulado, que ya había sido alterado en instancias previas. Su tratamiento, previsto para la semana pasada, se postergó después de que no pudiera habilitarse por falta de quórum en Diputados. Ese traspié abrió un nuevo capítulo de la interna entre Santiago Caputo, redactor del proyecto, y Martín Menem, titular de la Cámara baja.

Desde el entorno del consultor responsabilizaron al dirigente karinista por la caída de la iniciativa, según la versión publicada. En Balcarce 50 buscan aprovechar el envión parlamentario y cerrar el año con la mayor previsibilidad posible para encarar los desafíos electorales con mejor posición. La definición de extraordinarias en diciembre dejará en claro qué proyectos conservarán prioridad y cuáles quedarán para el inicio del próximo período legislativo.