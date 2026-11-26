La Cámara de Diputados de San Juan eligió a tres profesionales para cubrir cargos judiciales vacantes. Las designaciones completan puestos abiertos por jubilaciones, ascensos y una vacante previa en la Cámara de Apelaciones de Paz.

En la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Diputados de San Juan avanzó con la cobertura de tres vacantes en la estructura judicial provincial y definió a los profesionales que ocuparán esos cargos.

Las designaciones recayeron en Romina Gabriela Pereyra Carta, elegida como jueza de Primera Instancia del Séptimo Juzgado Civil; Rubén Eduardo Lloveras Parra, que estará al frente del Tercer Juzgado de Familia; y Roberto Pablo Farina, seleccionado para integrar la Cámara de Apelaciones de Paz.

Las tres elecciones se realizaron a partir de las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, cuyos integrantes habían atravesado previamente las entrevistas ante la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura. Ese circuito institucional es el que antecede a la definición parlamentaria de los cargos judiciales vacantes.

Antecedentes de las vacantes En el Séptimo Juzgado Civil, la vacante se produjo tras la jubilación de la jueza Vilma Balmaceda, cuya renuncia había ingresado a la Legislatura a fines de 2023, a la espera de que se le otorgara el beneficio jubilatorio. En el Tercer Juzgado de Familia, el puesto quedó disponible luego del ascenso de Esteban De la Torre, quien pasó a desempeñarse como camarista Civil. La cobertura de ese juzgado se enmarca, además, en la necesidad de reforzar un fuero que viene registrando una importante demanda de trabajo.

La Cámara de Paz Por su parte, la vacante en la Cámara de Apelaciones de Paz se originó con la jubilación por invalidez de Víctor Bazán. A esa situación se sumó el fallecimiento de Juan Luis Romero, otro de los integrantes del tribunal, por lo que la Cámara había quedado con un solo miembro, Fernando Vargas. Para cubrir el lugar que había dejado Romero, Diputados ya había designado anteriormente al abogado Alejandro Genest.

Con la elección de Farina, la Cámara de Diputados avanza ahora en la cobertura de la otra vacante pendiente en ese tribunal. La integración completa del fuero de Paz queda así condicionada a la puesta en funciones de los nuevos designados y a los pasos administrativos que correspondan para su efectivización.