La Cámara de Diputados debatirá este jueves a las 12 el Presupuesto 2027, en una sesión condicionada por la posibilidad de que no se alcance el quórum. El oficialismo llega a la instancia sin haber reunido el miércoles pasado los votos necesarios para abrir el debate de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, lo que volvió a exponer sus dificultades para ordenar apoyos en el recinto.

La principal incógnita pasa por Provincias Unidas, que podría no sentarse en sus bancas por sus diferencias con la Casa Rosada. Entre sus planteos figuran cambios en la ley de Biocombustibles, una mayor representación en el Consejo de la Magistratura y modificaciones al proyecto presupuestario. Del lado del oficialismo, la expectativa está puesta en conseguir el respaldo de Argentina Federal, la UCR, el PRO, el MID y aliados provinciales de Catamarca y San Juan.

Reclamos y partidas

Durante el debate se prevé que aparezcan pedidos para reducir el Impuesto a los Combustibles Líquidos, reforzar el programa Remediar, atender deudas previsionales y aumentar los fondos destinados al mantenimiento de rutas y a la ciencia. También se anticipan reclamos para asignar partidas que permitan cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Ese conjunto de planteos vuelve a mostrar que el tratamiento del presupuesto no se limita a una discusión contable, sino que ordena prioridades de gasto y define márgenes de negociación política.

En el texto también se mantuvieron cambios ya incorporados al proyecto, entre ellos la eliminación de los artículos 36 al 41, que establecían restricciones para las pensiones por discapacidad al hacerlas incompatibles con el empleo formal. Además, se conservó la movilidad de las asignaciones familiares y se extendió hasta 2032 el régimen de promoción del autopartismo. Esos puntos impactan en áreas sensibles del gasto social y de la actividad industrial, por lo que su definición seguirá siendo observada por los bloques que negocian el apoyo al proyecto.

Otros proyectos en agenda

La sesión incluye además la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que fija como misión principal preservar el valor de la moneda y prohíbe el financiamiento del sector público y la utilización de nuevas Letras Intransferibles. También se tratará la designación de autoridades del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, donde figura como postulante Fernando Zarabozo, cuya candidatura recibió cuestionamientos porque trabaja desde 2024 en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), una de las fuerzas que el organismo debe supervisar.

La agenda parlamentaria se completa con el Certificado MiPyME, los acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio, el traspaso de competencias penales a la Ciudad de Buenos Aires y la creación del Día Nacional en homenaje al almirante Guillermo Brown, que se conmemorará cada 3 de marzo. El resultado de la sesión dependerá, en primer término, de si el oficialismo logra reunir el número de diputados necesarios para habilitar el debate y sostener la discusión en el recinto.