Luego de los discursos de León XIV en Buenos Aires, Córdoba y Luján, el Gobierno fijó posición y sostuvo que la doctrina social católica no contradice el programa de libertad económica que impulsa Javier Milei. La respuesta oficial se produjo en medio de distintas lecturas sobre las referencias del Pontífice a la pobreza, la discapacidad, las universidades y la economía. Según la Casa Rosada, el mensaje papal tuvo un alcance general y no debería ser usado para disputas políticas locales.

Respuesta de la Casa Rosada El vocero Adrián Ravier afirmó que tanto el Presidente como el canciller Pablo Quirno valoraron la visita y la recibieron con “respeto y gratitud”. En su habitual conferencia de prensa, señaló: “El mensaje del Santo Padre es universal, interpela a todas las sociedades y no debe utilizarse para alimentar disputas políticas locales”. También sostuvo que la administración libertaria comparte la convocatoria a construir una sociedad mejor y a resolver problemas estructurales de la Argentina.

Coincidencias planteadas Ravier defendió la compatibilidad entre las ideas del Gobierno y la doctrina católica al señalar que “las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas”. En ese marco, mencionó la propiedad privada, la iniciativa privada, el empresario que arriesga capital para generar puestos de trabajo, la defensa de la vida desde la concepción, la familia, el valor del trabajo y el esfuerzo, la lucha contra el crimen organizado, la limitación del poder político y el rechazo a la corrupción. También vinculó esas definiciones con planteos que atribuyó a Francisco sobre la dignidad del empleo y la necesidad de no reemplazar el trabajo por una dependencia permanente de los planes sociales.

Lectura económica El funcionario buscó encuadrar dentro de esa interpretación la frase de León XIV según la cual “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. Dijo que conceptos como equilibrio fiscal, monetario y cambiario tienen efectos directos sobre la vida cotidiana y afirmó: “Estamos haciendo que baje la inflación, que es un flagelo que golpea especialmente a los más necesitados”. En la misma línea, señaló que, según los datos que maneja el Gobierno, la pobreza bajó de más del 50% al 32% y la indigencia pasó de cerca del 20% a alrededor del 7%.

Debate político Ravier también respondió a interpretaciones que, según planteó, presentaron al catolicismo como más cercano a posiciones de izquierda. “No hay una contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado”, afirmó, y agregó que no comparte la idea de un “Papa peronista” ni la lectura de una doctrina social católica compatible con el socialismo. Para sostener esa postura, mencionó a Jesús Huerta de Soto, Alberto Benegas Lynch hijo, Robert Sirico, fundador del Instituto Acton en los Estados Unidos, y al filósofo argentino Gabriel Zanotti, autor de “La economía para sacerdotes”.

Cierre de la discusión La intervención oficial buscó cerrar la discusión abierta tras la visita papal, durante la cual dirigentes de la oposición destacaron las referencias de León XIV a la discapacidad, las universidades, los jubilados, el diálogo político y la economía. El Gobierno insistió en que no hubo una crítica directa a Milei y que varios de los postulados del Pontífice pueden leerse como compatibles con la estabilidad, el trabajo, la propiedad y el combate contra la corrupción. La variable que seguirá bajo observación es cómo se instalará esa interpretación en el debate político después de la gira del Papa por la Argentina.