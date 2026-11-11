La película Belén, dirigida por Dolores Fonzi, y la serie El Eternauta, creada por Bruno Stagnaro, encabezaron los reconocimientos de los Premios Cóndor de Plata 2025 a la producción audiovisual argentina. La Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA) dio a conocer los ganadores durante un encuentro realizado en Mar del Plata. La entrega formal de las estatuillas quedó fijada para el miércoles 25 de noviembre, a las 20, en la Sala La Argentina, en Rodríguez Peña 361, en la Ciudad de Buenos Aires.

Reconocimientos en cine En las categorías cinematográficas, Belén obtuvo el premio a mejor película de ficción y sumó distinciones en guion adaptado, música original y actuaciones. Entre los premios individuales, Camila Plaate fue distinguida como mejor actriz de reparto y revelación femenina, mientras que Sergio Prina y Luis Machín compartieron el reconocimiento a mejor actor de reparto. El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, recibió el premio a mejor película documental, y Gatillero concentró cinco galardones, entre ellos mejor dirección para Cristian Tapia Marchiori y mejor actor protagonista para Sergio Podeley.

Series y trabajos técnicos En el rubro series, El Eternauta fue elegida mejor serie de drama y también obtuvo premios en dirección, guion adaptado y rubros técnicos. La ficción recibió, además, un premio especial por efectos visuales para Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol. Menem ganó como mejor miniserie y obtuvo distinciones en maquillaje y caracterización, mientras que Viudas negras, putas y chorras fue reconocida como mejor comedia y le dio a Pilar Gamboa el premio a mejor actriz protagonista.

Premios honoríficos Durante el mismo encuentro, la ACCA distinguió al realizador, docente e investigador Miguel Monforte con el Premio Leonardo Favio a la trayectoria. Monforte, nacido en Mar del Plata, agradeció el reconocimiento y recordó su recorrido profesional vinculado con la memoria colectiva y, en particular, con la Guerra de Malvinas. Entre sus trabajos figuran Malvinas, historias de la Historia, Héroe corriente y Los sueños de Elma. Historia de una Madre de Malvinas.

Otros reconocimientos previstos La ACCA informó además que el Premio María Luisa Bemberg a la trayectoria será para Paula Félix-Didier, historiadora y archivista, y que el Premio Salvador Sammaritano a la crítica de cine distinguirá a los periodistas Roger Koza y Luciano Monteagudo. La lista completa de ganadores incluye premios para dirección, actuación, guion, fotografía, montaje, música, arte, sonido, casting, vestuario y canción, tanto en cine como en series. La ceremonia del 25 de noviembre será el próximo paso formal de una edición que ya definió a sus principales ganadores en Mar del Plata.