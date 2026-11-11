En Casa Rosada y en el entorno de Patricia Bullrich no descartan un encuentro para recomponer la relación. La discusión impacta en el Senado y en proyectos clave del Gobierno.

Terminada la visita del papa León XIV a la Argentina, el gobierno de Javier Milei volvió a concentrarse en la interna con Patricia Bullrich, un conflicto que combina diferencias políticas, tensiones legislativas y definiciones de cara al cierre del año. En la Casa Rosada admiten que existen desacuerdos con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), mientras que en el entorno de la ministra y senadora también reconocen distancias con el estilo presidencial y con la estrategia que se define en torno de Karina Milei.

Según fuentes oficialistas, el Gobierno evalúa una nueva reunión entre el Presidente y Bullrich para intentar encauzar la relación. La posibilidad de un encuentro no figura formalmente en agenda, pero en ambos sectores se admite que una ruptura sería inconveniente en el contexto actual. La senadora, además, dejó trascender que no está en sus planes cortar con el oficialismo, aun cuando viene mostrando mayor autonomía política y no descarta una candidatura presidencial.

La relación con el bloque

En el entorno de Bullrich afirman que “no está en los planes romper nada” y rechazan las versiones que circularon en el Congreso sobre una eventual fractura del bloque de LLA. Esa hipótesis tomó fuerza a partir del supuesto interés de Karina Milei por desplazarla de la presidencia de la bancada libertaria. Cerca de la senadora sostienen que, si ella se apartara, podría afectar su posición dentro del electorado de derecha y facilitar el avance de la oposición más dura.

Un dirigente cercano a la ministra ratificó ante iProfesional que la ruptura no está entre las opciones y agregó que, si hiciera falta, ella espera reunirse con el Presidente cuando él lo resuelva. En paralelo, fuentes del oficialismo con acceso a la Casa Rosada deslizan que también allí se analiza un encuentro en los próximos días o la semana siguiente, una vez superado el impacto político de la visita papal. El antecedente inmediato fue un mano a mano en la quinta de Olivos, a principios de octubre, cuando Milei y Bullrich intentaron limar asperezas por diferencias sobre el plan económico, el proyecto de Presupuesto 2027 y los cambios en materia de discapacidad.

Presión en el Senado

La tensión se reactivó cuando comenzó a circular que Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscaban reemplazar a Bullrich al frente del bloque por la neuquina Nadia Márquez. Esa versión ganó volumen porque, según otros senadores, Márquez contradice a Bullrich en las reuniones de bloque y además recibió mayor visibilidad pública en actos políticos. Como respuesta, la ex ministra se fotografió junto a los 15 diputados nacionales que ella incorporó a LLA, una señal de respaldo interno que contribuyó a enfriar la idea de un recambio inmediato.

En el oficialismo más alineado con Karina Milei reconocen que correr a Bullrich de la jefatura del bloque sería una decisión de alto costo político, porque podría derivar en una salida más amplia y en la pérdida de apoyos legislativos en Diputados y en el Senado. Ese riesgo aparece en un momento en que el Gobierno necesita sostener mayorías para proyectos que siguen pendientes, entre ellos el Presupuesto 2027 y la reforma electoral orientada a eliminar o suspender las PASO, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Reforma electoral y tiempos legislativos

La discusión por las PASO tiene impacto directo en la estrategia electoral de 2027, porque el Gobierno quiere evitar que esa instancia ordene a la oposición o a eventuales aliados. En algunos sectores del oficialismo sospechan que Bullrich no impulsa con fuerza la reforma porque podría preferir que las primarias sigan vigentes si decidiera competir contra Milei, aunque desde su entorno niegan esa lectura. Diego Santilli, jefe de Gabinete, quedó a cargo del vínculo con los gobernadores que deberían aportar votos y sostiene que los apoyos para la reforma ya estarían encaminados.

Sin embargo, el calendario legislativo agrega presión. El 30 de noviembre termina el período de sesiones ordinarias y, si el Ejecutivo quiere tratar la reforma electoral, deberá convocar a extraordinarias. En el Senado, en cambio, persisten dudas sobre si los votos están realmente asegurados. Con el Presupuesto 2027 y la reforma electoral todavía en trámite, la evolución de la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich seguirá siendo una variable central para el oficialismo en las próximas semanas.