La Cámara de Diputados de San Juan llevó a cabo su Decimosegunda Sesión Ordinaria, presidida por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo, acompañado por los secretarios Gustavo Velert (Legislativo) y Jorge Fernández (Administrativo).

En la ocasión, el cuerpo legislativo aprobó el Acta Acuerdo Interinstitucional contra la Trata y Explotación de Personas. Además, los legisladores ratificaron las adendas para financiar el programa de abordaje de consumos problemáticos (U.M.Co.P.) en los 19 municipios y el convenio de pasantías educativas con la Universidad Católica de Cuyo.

También, la Legislatura aprobó los acuerdos de cooperación con OSSE y el Ministerio de Justicia de la Nación. Asimismo, expresó el reconocimiento institucional por la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina y sancionó diversas declaraciones de interés provincial.

Acta contra la Trata y la Explotación de Personas

Tras los fundamentos brindados por la diputada Marcela Quiroga como miembro informante, el cuerpo legislativo aprobó el Acta Acuerdo Interinstitucional contra la Trata y Explotación de Personas de la provincia de San Juan, con el objeto de cooperar, vincular y erradicar todo aquello inherente al delito de trata de personas.

Cabe señalar que la presente Acta fue celebrada entre el Ministerio de Gobierno, la Secretaría de Gobierno Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de San Juan; el Ministro de Familia y Desarrollo Humano; la Secretaria de Estado de Seguridad y Orden Publico; el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE); la Dirección Nacional de Migraciones; el Comité Ejecutivo contra la Trata y Explotación de personas; la Fundación Andesmar; la Cámara Minera de San Juan; y la Unidad Operacional de Seguridad Aeroportuaria, la que forma parte integrante de la presente norma legal.

Programa UMCoP

Tras los argumentos expuestos por la diputada María Lascano como miembro informante, la Legislatura aprobó las Adendas a los Convenios de Cooperación celebrados entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los 19 Municipios de la provincia de San Juan que tienen por finalidad la implementación del Programa U.M.Co.P.

Caber recordar que el objeto de estos acuerdos consiste en promover, en todo el territorio provincial, la aplicación de políticas públicas activas orientadas a la prevención, asistencia, tratamiento, rehabilitación y reintegración social de personas que atraviesan situaciones de consumo problemáticos, mediante la articulación entre Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos y el Municipio.

Las referidas Adendas tienen por objeto contribuir al financiamiento de los recursos humanos calificados y operativos del Programa U.M.Co.P., mediante un aporte económico adicional destinado al pago de los honorarios de operarios y profesionales, complementario al ya previsto en los Convenios de Cooperación ratificados por Decreto Provincial.

Reconocimiento a la visita apostólica del Papa León XIV

Por otra parte, la Cámara de Diputados expresó su reconocimiento y agradecimiento al Papa León XIV con motivo de su visita apostólica a la República Argentina, desarrollada entre los días 8 y 11 de noviembre de 2026.

En los fundamentos de la declaración, el diputado Juan de la Cruz Córdoba destacó la trascendencia histórica, espiritual, cultural y humana de este acontecimiento, que marca el regreso de un Sumo Pontífice al país tras casi cuatro décadas, luego de las recordadas visitas pastorales de San Juan Pablo II en junio de 1982 y abril de 1987.

Asimismo, el cuerpo legislativo subrayó que la presencia del Papa trasciende el ámbito estrictamente religioso para convertirse en una oportunidad institucional y social de renovar valores como la paz, la fraternidad, la solidaridad, el diálogo y el respeto por la dignidad humana, convocando tanto a la ciudadanía como a quienes ejercen responsabilidades públicas a tender puentes y fortalecer los lazos comunitarios en San Juan y en todo el país.

Creación de Sistema de Pasantías Educativas

Luego, la Cámara de Diputados ratificó el convenio celebrado entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Universidad Católica de Cuyo, mediante el cual se implementa el Sistema de Pasantías Educativas.

En esta oportunidad, habló como miembro informante la diputada Rosana Luque. Por su parte, el diputado Mario Herrero manifestó que su bloque no acompañaría este punto del orden del día y explicó los motivos que fundamentan su postura. Finalmente, el proyecto resultó aprobado con 26 votos positivos y dos negativos.

En el marco de la Ley Nacional N.° 26.427 (norma que crea el Sistema de Pasantías Educativas), el objeto de dicho acuerdo es proveer -a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano- una oportunidad de capacitación en servicio para los alumnos que cursan las distintas carreras de la Universidad Católica de Cuyo. De esta manera, se posibilita la conformación de grupos interdisciplinarios con el fin de contribuir a la formación profesional de los estudiantes.

Convenio con OSSE

Por otra parte, la Legislatura aprobó con 22 votos positivos, 2 negativos y 9 abstenciones el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Ministerio de Gobierno y Obras Sanitarias Sociedad del Estado.

En la oportunidad, brindó los fundamentos como miembro informante la diputada Mónica González, quien explicó que el objeto es establecer la cooperación y vinculación interinstitucional para llevar a cabo acciones coordinadas de asistencia técnica y colaboración mutua, a fin de desarrollar -en el ámbito de sus competencias- los objetivos que les son propios.

Durante el tratamiento, el diputado Mario Herrero manifestó la negativa de su bloque a acompañar este asunto y el diputado Miguel Vega solicitó la abstención del bloque Justicialista.

Convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación

Más tarde, los legisladores ratificaron el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Gobierno de la provincia de San Juan.

La diputada Alejandra Leonardo fue la encargada de explicar los argumentos de este punto del orden del día y señaló que el citado Convenio Marco tiene por objeto establecer acciones conjuntas y coordinadas entre las "partes", las que en el marco de sus respectivas competencias implementarán actividades, proyectos en conjunto, capacitaciones, labores, intercambios de información, realización de estudios y trabajos

Vuelve a comisión el proyecto de modificación de la Ley sobre regulación del Deporte

En el inicio de la sesión, el cuerpo legislativo resolvió enviar a comisiones nuevamente este Proyecto de Ley presentado por el interbloque Cambia San Juan. La iniciativa busca modificar el artículo 3º, inciso b), de la Ley Nº 871-G, norma que establece el marco regulatorio provincial para el fomento, ordenamiento y desarrollo de las distintas manifestaciones del deporte y la actividad física.

El objetivo de la propuesta es establecer la obligatoriedad de la realización de un examen psicotécnico como requisito indispensable para profesores, profesionales o cualquier persona que desempeñe y organice tareas en instituciones deportivas -sean públicas, privadas o mixtas- conforme a lo descripto en el artículo 13 de la citada ley.

Resoluciones

Durante la Decimosegunda Sesión la Legislatura declaró de interés: