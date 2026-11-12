El diputado provincial Enzo Cornejo evaluó la última sesión de la Cámara de Diputados de San Juan y adelantó que el proyecto de Presupuesto 2027 comenzaría a tratarse en las próximas semanas, con la intención de avanzar en su aprobación durante la primera quincena de diciembre. En paralelo, se refirió al debate por los cambios en el sistema electoral y sostuvo que la sociedad está cansada de las discusiones políticas.

La Cámara de Diputados de San Juan tuvo una nueva sesión en la que se abordaron distintos temas legislativos y tomaron estado parlamentario iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo. Entre ellas, se destacó el fideicomiso vinculado al proyecto minero Vicuña, que ahora deberá comenzar su recorrido dentro del ámbito legislativo. El ingreso formal de esa iniciativa abre una etapa de análisis en comisión y eventual tratamiento en el recinto.

Tras la sesión, Cornejo realizó un balance de la actividad parlamentaria y anticipó cuáles serán algunos de los principales temas que concentrarán la agenda legislativa en las próximas semanas. En relación con el fideicomiso de Vicuña, el legislador destacó la importancia de su tratamiento y consideró que podría convocarse a una nueva sesión para avanzar con su análisis. “Es una cuestión muy importante, no solamente para el Gobierno de San Juan, sino también por el futuro de la minería”, expresó.

Minería y fondos

Cornejo explicó que el proyecto acababa de ingresar y que todavía no habían podido analizar en profundidad su contenido. Por eso, indicó que en las próximas horas podrían tener una evaluación más clara de los alcances de la iniciativa. Por otra parte, se refirió al proyecto presentado por el diputado Aranda para elevar del 3% al 5% los fondos destinados a los fideicomisos mineros. Sobre este punto, confirmó que la propuesta continúa en la Comisión de Minería y que se espera que en las próximas semanas pueda obtener un despacho.

Presupuesto 2027

Otro de los temas que se aproxima a la agenda legislativa es el Presupuesto 2027. Cornejo señaló que mantuvo conversaciones con la diputada Rosana Luque, quien quedó a cargo de la Comisión de Hacienda, y anticipó que comenzará un trabajo de análisis en las distintas comisiones. Si bien todavía no contaban con una evaluación completa del proyecto, estimó que su tratamiento podría concretarse durante los primeros 15 días de diciembre. De esta manera, el presupuesto provincial se perfila como uno de los principales debates de la Legislatura antes de finalizar el año.

Reforma electoral

Durante la entrevista, Cornejo también fue consultado por la posibilidad de avanzar en una reforma del sistema electoral sanjuanino. Al respecto, explicó que existen distintos proyectos y que, antes de tomar una decisión en la provincia, esperan conocer qué sucederá en el Congreso de la Nación con las iniciativas vinculadas al sistema electoral y la posible suspensión de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). El diputado consideró que se trata de una discusión que requiere diálogo entre los distintos espacios políticos y las instituciones que presentaron propuestas.

En ese marco, se refirió a la posibilidad de implementar la Boleta Única de Papel y sostuvo que existen coincidencias entre distintos bloques, aunque remarcó que será necesario escuchar todas las posiciones antes de alcanzar un acuerdo. Consultado sobre qué debería priorizarse en una eventual modificación electoral, Cornejo puso el foco en el contexto social y económico que atraviesa la población. “Hay un hartazgo de la sociedad con la política muy claro. Nosotros tenemos que tratar de plasmar un proyecto de política avanzada que se adapte a los tiempos de hoy, sabiendo que la sociedad la está pasando mal”, manifestó. Además, señaló que el gobernador Marcelo Orrego tendrá un papel central en la definición de la postura del oficialismo provincial y que los espacios que integran el frente Cambio San Juan participarán de las conversaciones para alcanzar una posición consensuada.