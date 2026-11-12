El diputado provincial cuestionó superposiciones normativas y reclamó transparencia en los aportes de campaña. También vinculó la reforma electoral sanjuanina a las definiciones nacionales sobre las PASO.

El diputado provincial Fernando Patinella se refirió a proyectos en debate en la Legislatura de San Juan y puso el foco en dos frentes: la iniciativa para exigir exámenes psicofísicos a quienes trabajan en ámbitos educativos y deportivos, y las definiciones pendientes para avanzar en una reforma del Código Electoral provincial.

Durante su análisis, el legislador advirtió sobre la posibilidad de dictar nuevas normas sobre materias ya reguladas y sostuvo que corresponde revisar el alcance de los proyectos para evitar superposiciones o contradicciones legislativas. Su planteo se concentró en la técnica normativa y en el impacto que puede tener una reforma sin un encuadre claro.

Exámenes psicofísicos

Uno de los puntos abordados fue el proyecto impulsado por el oficialismo que establece la exigencia de estudios psicofísicos para personas que participan en la formación de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, tanto en el ámbito docente como en el deportivo. Patinella consideró que la iniciativa requiere un nuevo análisis porque en San Juan ya existiría legislación sobre la materia, entre ella la Ley 1412, sancionada en 2014, además de otras disposiciones de alcance nacional. “Me parece que habría que analizarlo nuevamente. Creo que nosotros debemos ser sumamente prudentes y responsables al momento de legislar, para que no estemos generando legislación sobreabundante o contradictoria”, expresó.

El diputado aclaró que su posición no implica rechazar la realización de los estudios psicofísicos, sino definir si corresponde aprobar una nueva norma, modificar la legislación vigente o precisar su redacción. En ese marco, valoró que el oficialismo haya pedido que el proyecto vuelva a comisión para profundizar la discusión y evaluar si corresponde elaborar un despacho con cambios o no avanzar con dictamen favorable.

Reforma electoral

Otro eje de la entrevista fue la reforma del Código Electoral de San Juan y la posibilidad de fijar un calendario para los próximos comicios. Patinella explicó que, por el momento, el tratamiento depende de las definiciones que adopten el Gobierno provincial y el bloque oficialista, que resolvieron esperar el debate nacional sobre el futuro de las PASO antes de avanzar con una discusión local. Según indicó, a nivel nacional se negocian alternativas vinculadas con la suspensión o derogación definitiva de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.

Para el legislador, esa resolución tendrá incidencia directa en el diseño del sistema electoral que finalmente se pretenda implementar en la provincia. Entre los puntos que considera centrales para una eventual reforma mencionó la incorporación de la Boleta Única de Papel al sistema provincial. También manifestó su rechazo a restablecer las PASO en San Juan y defendió que la selección de candidatos se haga mediante mecanismos internos de cada partido o espacio político, sin trasladar ese costo al Estado.

Financiamiento político

Patinella también planteó la necesidad de revisar las normas que regulan el financiamiento de las campañas electorales, en particular los aportes de particulares y personas jurídicas. Señaló que sería conveniente ampliar las posibilidades de contribución, pero bajo reglas concretas que permitan conocer el origen de los fondos y transparentar los vínculos entre los sectores privados y quienes ejercen funciones de gobierno. “Hay una práctica que es una realidad y es que los sectores privados tienden a influenciar u operar en favor de determinados proyectos, pero no está legislado y esto se presenta en zonas grises u oscuras que creo que se tienen que transparentar”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que establecer reglas precisas sobre los aportes de campaña permitiría evitar situaciones poco transparentes y reducir costos para las arcas públicas. Con ese planteo, el diputado dejó abiertos tres temas que seguirán en la agenda legislativa: la revisión de iniciativas para evitar superposición de normas, la discusión sobre el esquema electoral provincial y la regulación del financiamiento político.