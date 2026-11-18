El Tribunal Internacional del Derecho del Mar definirá el 28 de noviembre el pedido argentino de medidas provisionales. La decisión no resolverá el fondo de la disputa por Malvinas.

El Gobierno espera la definición del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) sobre el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, mientras mantiene activa la estrategia jurídica contra las actividades autorizadas por el Reino Unido. La causa involucra a las empresas Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y el pronunciamiento se conocerá el 28 de noviembre.

El organismo, con sede en Hamburgo, confirmó este miércoles que dará a conocer su orden a las 12 de Alemania (8 de la Argentina). La resolución responderá al pedido argentino de medidas provisionales para frenar el avance de las actividades petroleras mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá tratar la disputa de fondo. Según el planteo oficial, la medida busca impedir nuevas perforaciones de explotación y la instalación de infraestructura vinculada con el proyecto.

La posición argentina

El canciller Pablo Quirno sostuvo durante el evento anual del estudio jurídico Marval que la presentación ante el TIDM integra una estrategia jurídica y diplomática más amplia. “Fuimos donde teníamos que ir, estamos en manos del tribunal”, afirmó, y agregó que la decisión sobre las medidas provisionales no cerrará el conflicto. También señaló: “Independientemente del resultado que tengamos en la solicitud de medidas provisionales, el arbitraje sigue, y nosotros tenemos también otras medidas que estamos tomando”.

Quirno definió la estrategia argentina como “integral” y aseguró que el Gobierno utilizará todas las herramientas disponibles para defender sus derechos sobre las islas y sus recursos naturales. En ese marco, recordó las resoluciones 2065 y 3149 de las Naciones Unidas, que instan a evitar decisiones unilaterales mientras no exista una solución negociada a la disputa de soberanía. También afirmó: “Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable”.

Antecedentes del planteo

La presentación argentina se produjo después de las audiencias del 10 y 11 de noviembre, en las que las delegaciones argentina y británica expusieron sus argumentos. El Reino Unido pidió que el tribunal rechace todas las medidas solicitadas y sostuvo que la Argentina no acreditó los requisitos necesarios para obtener esa protección provisoria. El pronunciamiento del 28 de noviembre no resolverá la soberanía de Malvinas ni el fondo del arbitraje, sino únicamente las medidas provisionales requeridas.

Otras medidas en discusión

Quirno ubicó la presentación ante el TIDM dentro de un conjunto de acciones jurídicas, diplomáticas y estratégicas. En ese esquema incluyó el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé sanciones para las empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas bajo licencias británicas que la Argentina considera ilegítimas. Según explicó, la iniciativa busca que las compañías privadas elijan entre desarrollar proyectos energéticos en la Argentina o participar de operaciones en Malvinas bajo autorizaciones del Reino Unido.

El proyecto integra la agenda legislativa del oficialismo, aunque su tratamiento en la Cámara de Diputados quedó postergado tras la caída de la sesión convocada para este miércoles. El canciller también mencionó la construcción de una base naval integrada como parte de la estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. La próxima fecha clave será la comunicación del TIDM del 28 de noviembre, que marcará el alcance inmediato del reclamo argentino.