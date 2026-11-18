El presidente dijo que la justicia social “nos hunde” durante un acto en la Universidad de Belgrano. La definición contrastó con el mensaje que León XIV había planteado una semana antes.

A una semana de la visita de León XIV a la Argentina, Javier Milei volvió a cuestionar la justicia social durante un acto en el que recibió un título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. El presidente sostuvo que la redistribución de la riqueza es una idea de la izquierda y la asoció con el uso del Estado para quitar recursos a quienes les va bien. La exposición reabrió la diferencia pública entre el jefe de Estado y el pontífice sobre el alcance de ese concepto.

En su discurso, Milei afirmó que la justicia social, “en términos redistributivos”, implica “un trato desigual frente a la ley y el robo”. También señaló que ese esquema penaliza el ahorro y la inversión, porque impide apropiarse de los resultados, y que esa secuencia termina afectando el crecimiento económico. Según su planteo, cuando se altera ese sistema de incentivos “la sociedad empobrece”.

“Castigar la cultura del trabajo nos hunde”, dijo el presidente, antes de agregar que “la idea de la justicia social nos hunde” y que “la idea de vivir del otro nos hunde”. En otro tramo, sostuvo que antes la demanda social era por planes y que ahora es por trabajo. La intervención se produjo en un ámbito académico y no en una instancia institucional del Poder Ejecutivo, aunque el contenido político del mensaje volvió a quedar en el centro del debate público.

Antecedente inmediato: la semana pasada, durante su discurso en la Universidad Católica Argentina, León XIV reivindicó el concepto de justicia social. Un día antes, había dicho que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. Esa posición había quedado además reforzada por su defensa de los movimientos sociales y de las tres T: tierra, techo y trabajo.

Marco de discusión: el pontífice vinculó esas demandas con las exigencias de la justicia social y recordó que el papa Francisco las había señalado en reiteradas oportunidades. En ese contexto, la nueva intervención de Milei volvió a marcar una distancia conceptual con el mensaje papal. La evolución de ese contrapunto seguirá siendo relevante por su peso político y por el lugar que ocupa en la discusión sobre el rol del Estado, la inversión y el empleo.