La sesión de la Cámara de Diputados en la que debía tratarse el proyecto de Malvinas no logró reunir quórum y quedó frustrada, en un escenario que expuso tensiones internas en el oficialismo y en otros bloques. La iniciativa había sido impulsada por Santiago Caputo desde el 3 de septiembre con el objetivo de que Javier Milei recuperara imagen pública, según el texto original. La responsabilidad política por la caída de la convocatoria recayó sobre Martín Menem, quien no consiguió asegurar la presencia necesaria para abrir el recinto.

Demora y ausencias

La diputada libertaria Rocío Bonacci, que no estaba de acuerdo con la iniciativa, llegó con una demora de una hora porque perdió el avión desde la provincia de Santa Fe, de acuerdo con lo informado en el material original. Fuentes del bloque oficialista señalaron que Bonacci estaba para votar, aunque no precisaron por qué Menem abrió la sesión con un número tan ajustado. En paralelo, otros sectores tampoco bajaron al recinto, lo que terminó de desarmar la convocatoria.

Disputa por cargos

Según el texto, Provincias Unidas y el PRO no asistieron por una puja vinculada al Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de seleccionar y administrar la disciplina de los jueces. La controversia enfrentó a la bancada de los cordobeses y radicales, que empujan la designación de Juan Brügge, con el deseo de Cristian Ritondo de reservar el cuarto lugar para Florencia De Sensi, del PRO. La disputa quedó cruzada por la necesidad de Menem de sostener apoyos para el tratamiento del Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO.

Presión política interna

El material también señala que Menem habría planteado en la mesa política que el proyecto no avanzaría si no se incorporaba al Presidente Provisional del Senado, al Presidente de la Cámara de Diputados y al área de Seguridad en el esquema del nuevo Consejo de Seguridad previsto por la ley. Esa posición fue leída como un desafío a Santiago Caputo en torno al alcance institucional de la iniciativa. Además, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, cuestionó en X que hubiera un sector al que no le interesara la Ley Malvinas por razones políticas.

Efectos en otros bloques

La postergación también alcanzó al tratamiento del proyecto de biocombustibles, que generó malestar en legisladores de Córdoba y Santa Fe por la presión de grandes cerealeras para convertirlo en ley, de acuerdo con el texto. En ese contexto, Menem intentó conseguir apoyos telefónicos de diputados que en otras oportunidades le habían garantizado el quórum, entre ellos el misionero Alberto Arrúa. Desde el bloque Argentina Federal afirmaron que lo buscaron “por todos lados” y que no hubo respuesta.

Lo que viene

Tras el fracaso de la sesión, el proyecto quedó sin tratamiento parlamentario y sin fecha nueva en el material aportado. El texto también registra que los mandatos de los consejeros actuales del Consejo de la Magistratura vencen esta semana, lo que mantiene abierta la discusión por las designaciones. En ese marco, la capacidad de Menem para reconstruir mayorías aparece como la variable inmediata a seguir en la Cámara baja.