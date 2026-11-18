El Banco Central analiza los pasos necesarios para avanzar en una dolarización financiera, en línea con una instrucción que recibió un equipo de técnicos del organismo. La revisión apunta a estudiar cómo canalizar el ahorro en dólares hacia el sistema bancario para financiar actividad económica sin recurrir a la emisión de pesos. La novedad vuelve a poner en agenda una de las promesas centrales de Javier Milei y su eventual alcance sobre el programa económico.

La existencia de ese trabajo fue confirmada a LPO por fuentes del organismo monetario, según el material original. Esas mismas fuentes indicaron que los técnicos comenzaron a revisar textos de Horacio Liendo, identificado como el arquitecto legal de la Convertibilidad de Domingo Cavallo. La señal se reflejó, además, en el discurso del vicepresidente del Banco Central durante el cierre de las Jornadas Monetarias y Bancarias de este martes.

Financiamiento y liquidez

En esa exposición, Vladimir Werning planteó cómo obtener financiamiento para recuperar la actividad sin emitir pesos. Su respuesta apuntó a los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito bancario, en el país o en el exterior. “La intención es que ese ahorro dolarizado pueda ser canalizado hacia el sistema financiero y termine financiando la actividad económica”, afirmó. El planteo se da en un contexto de liquidez bancaria en mínimos históricos y tasas de interés altas, dos variables que hoy traban la reactivación, según el texto original.

El antecedente inmediato de esa línea de trabajo aparece en marzo, cuando Werning presentó como objetivo avanzar en la competencia de monedas para permitir la intermediación de ahorros tanto en pesos como en dólares. En agosto, el Banco Central dio un paso regulatorio al ampliar los destinos permitidos para los préstamos financiados con depósitos en moneda extranjera. Esa decisión habilitó, con restricciones, el acceso de empresas que no necesariamente generan divisas, en un esquema que desde la crisis de 2001 había quedado limitado para evitar descalces entre deudas en dólares e ingresos en pesos.

Qué implica el cambio

La lógica que estudia el organismo supone una dolarización financiera progresiva y no necesariamente la eliminación inmediata del peso. Primero, podría ampliarse el universo de empresas habilitadas a tomar crédito en dólares; después, aumentar el uso de esa moneda en pagos y operaciones comerciales. El texto original aclara que los depósitos en dólares son obligaciones de los bancos frente a sus clientes y no recursos de libre disponibilidad del Banco Central, por lo que cualquier expansión del esquema exige resolver la liquidez necesaria para responder a retiros y tensiones.

En octubre, los depósitos privados en dólares rondaban los 42.800 millones y los préstamos en esa moneda llegaban a unos 26.300 millones, de acuerdo con los datos citados en la nota original. Esa diferencia permite dimensionar el ahorro dolarizado dentro del sistema financiero, aunque no habilita por sí sola una conversión monetaria ni un uso irrestricto de esos fondos. La discusión, por lo tanto, se concentra en si el trabajo técnico del Central busca perfeccionar ese mecanismo o preparar una arquitectura más amplia para desplazar al peso.

Alcance político y próximos pasos

La recuperación de la bandera de la dolarización coincide con el lanzamiento de la campaña por la reelección de Milei, según el texto de origen, y con la persistencia de una economía de baja actividad e inflación superior al 2% mensual. El planteo de Werning introduce, además, un reconocimiento de que la estabilización monetaria no alcanza por sí sola para reactivar la economía y que hace falta algún mecanismo adicional para impulsar el crédito y la inversión. El próximo paso dependerá de hasta dónde llegue el trabajo técnico en el Banco Central y de si se limita a una dolarización financiera gradual o contempla una reforma de mayor alcance sobre el sistema monetario.