El real se depreció 13,7% en 35 días y presiona la competitividad argentina. En paralelo, la inflación local y la estabilidad del dólar reactivan el debate.

La devaluación del real en Brasil volvió a encender alertas sobre la competitividad de la economía argentina y reabrió la discusión por un eventual atraso cambiario. En los últimos 35 días, el dólar subió 13,7% en el principal socio comercial de la Argentina, mientras en el mercado local la cotización avanzó mucho menos que los precios.

Según los datos difundidos, ayer el dólar en Brasil subió otro 1,5% y llegó a 5,65 reales. En la Argentina, el dólar mayorista cerró en $1.544 y en los bancos se vendió a $1.570, en un contexto de estabilidad cambiaria bajo la administración de Javier Milei. La diferencia entre ambas trayectorias impacta sobre la competitividad de la producción nacional frente al mercado brasileño.

Presión sobre precios y comercio La preocupación no se limita a la industria, porque la combinación de inflación local y tipo de cambio estable reduce el margen de varios sectores para sostener ventas externas. En octubre, el índice de precios al consumidor fue de 2,2%, por encima de las previsiones de mercado, y acumuló 26,3% en los primeros diez meses del año. En ese mismo período, la cotización del dólar avanzó apenas 6%, lo que profundiza la apreciación real del peso.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) señaló que el tipo de cambio real bilateral con Brasil cayó 3,3% en las últimas ruedas y alcanzó su menor nivel desde mayo de 2025. La consultora agregó que Brasil pesa 27,2% dentro del índice de tipo de cambio real multilateral argentino. A su vez, los registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran que ese índice está 2% por debajo del promedio de noviembre de 2023, antes de la asunción de Javier Milei.

El argumento oficial El equipo económico de Luis Caputo rechaza que exista atraso cambiario y se apoya en el superávit comercial. De acuerdo con el último REM del BCRA, los analistas proyectan un saldo positivo de u$s27.761 millones para este año, mientras que una estimación del propio banco central prevé u$s29.242 millones para 2027. La interpretación oficial sostiene que una economía con ese excedente externo difícilmente pueda exhibir un tipo de cambio artificialmente bajo.

Sin embargo, el dato del superávit no resuelve por sí solo la situación de todos los sectores productivos. La fortaleza exportadora de Vaca Muerta, el agro y la minería puede convivir con dificultades para ramas industriales que compiten con Brasil y China. Además, persiste la duda sobre cuánto influye en ese resultado la debilidad de la actividad económica, que limita la demanda de importaciones.

Demanda de divisas y cobertura La discusión también alcanza al mercado financiero, donde la percepción de un dólar barato suele aumentar la demanda de divisas. Según el texto de referencia, las compras de dólares a través de los bancos alcanzan los u$s2.500 millones mensuales, un nivel que dejó de aparecer solo en momentos de tensión y pasó a ser estructural. En paralelo, PPI estimó que el BCRA vendió instrumentos dólar linked por unos u$s311 millones durante las primeras dos ruedas de noviembre, una señal de mayor cobertura frente a eventuales movimientos del tipo de cambio.

El escenario queda abierto a la evolución de la inflación, del real brasileño y de la estrategia cambiaria oficial en las próximas semanas. Si la brecha entre precios internos y tipo de cambio persiste, el debate sobre competitividad volverá a ganar espacio en la agenda económica.