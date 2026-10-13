El canciller afirmó que el Gobierno trabaja con el Vaticano en los preparativos previstos para noviembre. La definición final dependerá de la recuperación de León XIV.

El canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que la organización de la visita de León XIV a la Argentina continúa en marcha, aunque aclaró que la definición final dependerá de la evolución de la salud del Pontífice tras su operación.

En diálogo con Jonatan Viale en Radio Rivadavia, Quirno sostuvo: "Seguimos con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido". También señaló que "siempre hay que esperar" y que la prioridad para el Gobierno es el estado de salud del Papa.

Definición pendiente El canciller indicó que las decisiones sobre el viaje corresponden al Vaticano y agregó que, según la información oficial que recibió, antes de la intervención la intención de León XIV era concretar una visita "tan esperada por los argentinos". Aun así, remarcó que será necesario aguardar la recuperación y las resoluciones finales de la Santa Sede.

Preparativos en curso Quirno afirmó que el Gobierno está "a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa" y confirmó que "la organización sigue adelante". Según detalló, este lunes hubo una reunión con representantes vaticanos para tratar aspectos de la visita y también se recibió una indicación de la Nunciatura con requerimientos para el avance de los equipos.

El ministro agregó que "todos trabajamos para que la visita suceda" y planteó que, si el viaje no se concretara por este imponderable, la Argentina seguirá abierta a recibir al Pontífice. El dato operativo que queda vigente es que los preparativos continúan, mientras la confirmación del viaje permanece supeditada a la recuperación de León XIV.