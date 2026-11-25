Ritondo y Álvaro González.

Los 18 diputados de Provincias Unidas y los dos del MID evaluaban este miércoles la posibilidad de no darle quórum a Martín Menem en la sesión destinada al Presupuesto, una definición que podría trabar el inicio del debate legislativo en un contexto de tensión cambiaria. Según el texto original, la postura fue discutida en un asado de la bancada durante la noche del martes. La eventual ausencia de ese grupo dejaría al oficialismo con márgenes más estrechos para abrir el temario.

Los reclamos en juego Cuatro diputados del bloque de Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y los radicales de Martín Lousteau admitieron ante LPO que esa alternativa se puso sobre la mesa. Uno de ellos resumió la posición con una frase textual: “Provincias Unidas no está ni para dar quórum”. Otro legislador señaló que el problema es la falta de respuesta del gobierno a tres demandas concretas: un lugar para el cordobés Juan Brugge en el Consejo de la Magistratura, la sanción de la ley de Biocombustibles y un incremento de las partidas para universidades, en línea con lo que reclaman los rectores.

La disputa por la Magistratura El lugar de Brugge en el Consejo de la Magistratura choca con la pretensión de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, que cuenta con 12 legisladores alineados con la Casa Rosada. Ritondo impulsa a su compañera de bancada Florencia De Sensi, una definición que también involucra a Mauricio Macri, según el texto original. La disputa no se limita a un cargo: si Martín Menem designa a De Sensi, perdería el apoyo de Provincias Unidas; si elige a Brugge, se quedaría sin el respaldo del PRO.

Efecto sobre otras votaciones El conflicto por la Magistratura también puede extenderse a otros acuerdos parlamentarios. El texto señala que una decisión en ese sentido podría alterar el entendimiento con Mauricio Macri, Rogelio Frigerio y Nacho Torres para que los tres senadores del PRO voten a favor de la suspensión de las PASO. En paralelo, la discusión por la ley de Biocombustibles suma tensión porque el proyecto ya tiene media sanción del Senado y cuenta con impulso de las cerealeras de Rosario y su zona de influencia.

Mayorías ajustadas Frente a esa iniciativa, diputados peronistas y macristas de la provincia de Buenos Aires se alinearon con intendentes que advierten por el impacto sobre 25 pymes del sector radicadas en esa provincia. También se sumaron legisladores de La Pampa y San Luis, donde la norma también tendría efectos. Según el texto, esos sectores impulsan cambios para que el gobierno lleve el corte al 11 por ciento en biodiésel, con 6 puntos para las pymes y 5 para las integradas. A la vez, Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, podrían acompañar la postura, aunque su decisión se definiría en las horas previas a la sesión.

Si esos 20 legisladores no se sientan en sus bancas, el oficialismo quedaría más ajustado para iniciar el tratamiento del orden del día, incluido el Presupuesto. El texto también menciona como incógnita la posición del bloque de Hugo Passalacqua y Gustavo Sáenz, integrado por nueve diputados. Con LLA en 94 bancas más el tucumano Mariano Campero, el apoyo casi incondicional del PRO y aliados provinciales como José Garrido, los dos sanjuaninos, los tres tucumanos y los tres catamarqueños, la sesión quedó atada a esas definiciones. Si no se reúne quórum, sería la segunda sesión frustrada consecutiva y el oficialismo afrontaría un nuevo traspié parlamentario.