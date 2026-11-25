La iniciativa prevé boleta única de papel, un postulante por categoría y sanciones por manipulación de campaña con inteligencia artificial. Ahora será tratada en comisiones de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados de San Juan comenzará a tratar el proyecto de reforma electoral Elige, una iniciativa que modifica el esquema de votación para los próximos comicios. La diputada provincial María Rita Lascano explicó los alcances de la propuesta en el programa Buena Gente, de radio Mil 20, y la contrapuso con el sistema Sipad utilizado en las elecciones de 2023. El texto plantea reemplazar la lógica vigente por un régimen de boleta única de papel y un candidato por categoría en cada espacio político.

La legisladora señaló que el proyecto elimina la ley de lemas, mecanismo que permite que varios candidatos compitan bajo un mismo sello partidario, y establece un único postulante por categoría en cada agrupación. “Vamos a votar con dos boletas única papel. Ya no vamos a tener la boleta sábana, como votamos hace tres años, sino que vamos a tener la boleta como la que votamos el año pasado para legisladores nacionales”, dijo Lascano. Según precisó, habrá dos papeletas, una provincial y otra municipal, que se colocarán en una sola urna.

Alcance del esquema La iniciativa obliga a quien se postule a la gobernación a presentar también candidatos a diputados proporcionales, además de listas para intendente y concejales en los 19 departamentos de la provincia. En cambio, las agrupaciones municipales podrán competir solo en su departamento, sin necesidad de integrar una candidatura provincial. Ese diseño busca ordenar la oferta electoral y fijar responsabilidades completas por cada nivel de gobierno, de acuerdo con la explicación brindada por la diputada.

Cronograma electoral El proyecto también define plazos para la convocatoria y la presentación de listas. La convocatoria a elecciones podrá realizarse con 100 días de anticipación, mientras que las alianzas deberán inscribirse 85 días antes y definir si sus internas serán abiertas, cerradas o por consenso. Las precandidaturas se formalizarán a los 75 días, y cada partido deberá financiar sus propias internas, ya que la provincia no cubrirá ese gasto. Ese esquema traslada a las fuerzas políticas el costo de su competencia interna y anticipa un calendario más cerrado para la organización de los comicios.

Sanciones y debate legislativo La propuesta incorpora sanciones para quienes difundan noticias falsas o manipulen contenido de campaña generado con inteligencia artificial, entendida como programas que crean textos, imágenes o videos de forma automática. Además, deja abierta la posibilidad de que San Juan vote el mismo día que las elecciones nacionales. El proyecto pasará ahora a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Justicia y Seguridad, donde comenzará el análisis legislativo. “Tenemos muchas expectativas. Nosotros ha sido una de nuestras banderas en la campaña, esta cuestión de eliminación del Sipad y poder generar un código electoral que trascienda las gestiones de gobierno”, sostuvo Lascano.