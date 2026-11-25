El vicepresidente segundo de Partido Justicialista participó de un encuentro que reunió a referentes juveniles de distintos departamentos, organizaciones y agrupaciones. Durante la jornada se debatieron las principales problemáticas que atraviesan las juventudes y la necesidad de construir una agenda política propia, con una mirada federal y el protagonismo de las nuevas generaciones.

La Junta Departamental del Partido Justicialista de Pocito fue escenario de un importante encuentro de jóvenes peronistas de distintos puntos de San Juan, que contó con la participación de Fabian Aballay, vicepresidente segundo del Partido Justicialista, y se convirtió en un espacio de intercambio, reflexión y construcción política colectiva.





Aballay acompañó el plenario y compartió el debate con los referentes juveniles, destacando la importancia de generar ámbitos donde las nuevas generaciones puedan expresar sus inquietudes, plantear propuestas y asumir responsabilidades en la vida política y partidaria.





En ese sentido, el dirigente puso en valor el compromiso de los jóvenes y la necesidad de escuchar sus demandas, entendiendo que son protagonistas fundamentales en la construcción del presente y el futuro de la provincia.





"Necesitamos una juventud protagonista, con participación, compromiso y libertad para debatir y proponer. Los jóvenes no son solamente el futuro del peronismo, son parte fundamental de su presente. Tenemos que escucharlos, acompañarlos y generar espacios de debate", dijo Fabian Aballay.





La jornada, impulsada por la Secretaría de Juventud de la Junta Departamental de Pocito, convocó a referentes juveniles de diferentes departamentos, organizaciones y agrupaciones de la provincia, posicionando a Pocito como epicentro de la participación y el debate de la militancia joven.





Durante el plenario se desarrolló un amplio intercambio de experiencias, opiniones y propuestas, con especial atención en problemáticas como la salud mental, las dificultades de inserción en el mercado laboral y el contexto de desfinanciamiento nacional y provincial.





En ese marco, Aballay remarcó la importancia de que el peronismo tenga la capacidad de interpretar las nuevas realidades sociales y acompañar las preocupaciones de las nuevas generaciones, promoviendo una construcción política que nazca del diálogo y del contacto permanente con cada territorio.





Uno de los principales objetivos del encuentro fue avanzar en la construcción de una agenda propia que contemple las demandas y realidades de las juventudes sanjuaninas, fortaleciendo los espacios de organización y participación política.





También se planteó la necesidad de promover iniciativas que permitan que los jóvenes asuman un rol cada vez más activo en la construcción de un proyecto provincial, con propuestas que respondan a las necesidades concretas de la sociedad.





Del encuentro participaron el presidente del Congreso de la Juventud Peronista, licenciado Lautaro Giménez; el secretario general del Congreso de la Juventud Peronista Provincial, Nicolás Agüero; representantes del triunvirato de Juventud Peronista; integrantes de la Asociación de Profesionales "Jóvenes Para Jóvenes" y referentes de la Juventud de las 62 Organizaciones Peronistas, entre otros sectores.





Para Aballay, acompañar estos espacios significa también apostar a la renovación, al debate de ideas y a la construcción colectiva de un peronismo conectado con las inquietudes y los desafíos de las nuevas generaciones.