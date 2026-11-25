La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con el programa económico de Javier Milei y pidió cambios “quirúrgicos” para acelerar la recuperación antes de las elecciones de 2027. En una entrevista con Bloomberg, sostuvo que el Gobierno no puede limitar sus expectativas de mejora al mediano plazo y advirtió: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028. Hay una elección en el medio”.

La senadora puso el foco en la baja de las tasas de interés como condición para estimular el consumo y la inversión. “El crédito mueve una economía y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon”, afirmó. También señaló que el programa económico debe mostrar resultados concretos en los hogares y en los sectores productivos antes de los próximos comicios, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar la desaceleración inflacionaria y reactivar la actividad.

Alivio para las pymes Bullrich también reclamó una reducción de la carga impositiva, menores costos logísticos y mejores condiciones para que los productores locales compitan con empresas extranjeras. En esa línea, insistió con que las tasas continúen en descenso y vinculó el financiamiento con la capacidad de las industrias para invertir en tecnología y modernizar instalaciones. Ya había planteado además modificaciones tributarias y laborales para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Entre esas propuestas mencionó que las pymes paguen el IVA, es decir, el impuesto al valor agregado, cuando cobren las facturas y no antes de percibir el dinero de sus ventas. “Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo”, había expresado en un mensaje público. El planteo apunta a mejorar la liquidez empresaria en un segmento que concentra una parte sustancial del empleo privado.

Proyección política Las definiciones económicas coincidieron con nuevas señales de autonomía política. En una entrevista con el senador provincial mendocino Néstor Majul, en el ciclo de streaming Gordivinos, Bullrich afirmó: “Me veo presidenta si logro una representación social fuerte”. También recordó su candidatura presidencial de 2023, cuando encabezó la fórmula de Juntos por el Cambio junto a Luis Petri y quedó fuera del balotaje tras terminar en el tercer lugar.

La exministra de Seguridad explicó que su referencia a estar preparada para conducir el Poder Ejecutivo remite a esa experiencia electoral y a la interna que, según dijo, debilitó a su espacio. “Cuando digo que estoy preparada para ser presidenta quiero decir que fui candidata, me preparé y no se dio. En parte por esa interna que nos dejó golpeados”, señaló en alusión a la disputa con Horacio Rodríguez Larreta durante las primarias. Aunque evitó confirmar si competirá en 2027, dejó abierta la posibilidad de llegar a la Casa Rosada y sostuvo: “Veo a mi alrededor y digo: ¿cuántas personas están preparadas para esto? Yo sí”.

Movimientos internos Bullrich describió como “muy buena” su relación con el Presidente y consideró que la aparición de dirigentes con aspiraciones propias expresa una señal de madurez dentro de La Libertad Avanza. Sin embargo, advirtió que el oficialismo no debe confiarse en las divisiones del peronismo, al que atribuyó capacidad para reagruparse ante escenarios adversos. También trazó un paralelismo entre la gestión de Milei y el primer mandato de Carlos Menem, quien logró la reelección en 1995 tras impulsar reformas económicas.

En el plano interno, sus movimientos incluyeron una reunión a principios de noviembre con dirigentes que la acompañaron en su etapa en el PRO, entre ellos las diputadas nacionales Silvana Giudici y Sabrina Ajmechet, y el diputado nacional Damián Arabia. Además, recibió al diputado tucumano Mariano Campero, quien dejó el bloque de La Libertad Avanza y expresó respaldo a una eventual candidatura presidencial de Bullrich. En la Casa Rosada no descartan que integre la fórmula de Milei en 2027, aunque en su entorno también aparece la posibilidad de que continúe en el Senado y proyecte una competencia por la sucesión presidencial en 2031.