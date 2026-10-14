La Dirección de Geodesia y Catastro de la Provincia de San Juan presentó en Jáchal una propuesta de cooperación técnica para delimitar localidades y ordenar los nombres geográficos del departamento. La reunión se realizó en un marco institucional y tuvo como destinatario al municipio encabezado por el intendente Matías Espejo.

La iniciativa fue presentada por el Ing. Pedro Elizondo, del Departamento Cartográfico – Sección Nomenclatura, y por la Arq. Eliana Cuello, jefa de la División Toponimia. Según se informó, el trabajo integra cartografía oficial, información catastral, antecedentes históricos y el conocimiento de las comunidades. El objetivo es fortalecer la planificación territorial, mejorar la identificación de localidades y parajes y preservar la identidad y el patrimonio cultural jachallero.

Alcance institucional

La propuesta apunta a generar herramientas para optimizar la gestión municipal, la prestación de servicios y la valorización del potencial turístico y patrimonial de Jáchal. En el material difundido se aclaró que el esquema de trabajo respeta las competencias y decisiones del municipio, por lo que su aplicación dependerá de la articulación entre las áreas provinciales y la administración local.

Por el municipio participaron el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Héctor Sánchez, el secretario de Infraestructura, Arq. Lucas Sosa, y la Arq. Malvina Gimeno, integrante del equipo técnico de Infraestructura. La presencia de esas autoridades mostró que el planteo no se limitó a una exposición cartográfica, sino que involucró áreas con incidencia directa en la organización urbana y en la planificación de obras y servicios.

Próximos pasos

El encuentro quedó planteado como un paso previo hacia un ordenamiento territorial más preciso y participativo. A partir de esa base, la definición de límites, nombres y referencias geográficas dependerá de la continuidad del trabajo técnico entre la Provincia y el municipio, en un departamento donde la identificación formal de localidades y parajes incide sobre la gestión administrativa y la lectura del territorio.