Comisión de Asuntos Constitucionales.

La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado postergó hasta este miércoles el dictamen sobre la reforma electoral que busca suspender las PASO, debido a las diferencias que generó la incorporación de las listas colectoras entre los bloques dialoguistas. El oficialismo no tenía asegurada la firma del despacho y resolvió pasar a un cuarto intermedio. La discusión quedó abierta en un punto que condiciona la posibilidad de sancionar la ley.

Acuerdo incompleto El bloque de La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, había negociado la inclusión de las listas de adhesión con gobernadores radicales, pero ese punto no consiguió respaldo de bloques provinciales y de otros espacios aliados. Según una fuente del bloque libertario citada en la discusión, “los votos para suspender las PASO están pero no tenemos todos los votos para las colectoras”. La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, Agustín Coto, quien anticipó que no habría dictamen en la jornada.

Los aliados que faltan El acuerdo alcanzado con los gobernadores radicales Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco, incluye las colectoras, mecanismo que permite sumar una lista de candidatos legislativos a la fórmula presidencial de otra agrupación política. Esa propuesta no tiene la adhesión de Provincias Unidas, el PRO y otros bloques provinciales, que este martes no fijaron posición en la comisión. El objetivo del oficialismo es evitar una situación similar a la de la ley de Propiedad Privada, cuando debió retirar capítulos sobre Tierras y Manejo del Fuego para sostener el trámite parlamentario.

Qué se discute Fuentes parlamentarias señalaron a la Agencia de Noticias Argentinas que podrían introducirse cambios en financiamiento y publicidad de campaña, ante el reclamo de varios bloques para incorporar un porcentaje de espacios gratuitos. La última versión del proyecto reduce de 79 a 21 artículos y contempla la suspensión de las PASO, la inclusión de las listas de adhesión, Ficha Limpia, el debate presidencial en la segunda vuelta y el financiamiento privado. En paralelo, el oficialismo consiguió quórum para habilitar el debate con la presencia de libertarios y aliados, entre ellos Carlos “Camau” Espínola, Alejandra Vigo, Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi, Carolina Moisés y Jorge Capitanich.

Objeciones y alcance Capitanich sostuvo que el texto plantea “un problema político” porque buscaría “impedir la participación democrática de la oposición”. Vigo apoyó la suspensión de las PASO, pero rechazó las colectoras al considerarlas “inconstitucionales”. En relación con Ficha Limpia, el proyecto establece que no podrán ser candidatos quienes tengan condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, salvo que la sentencia quede firme después del 1° de enero del año electoral, caso en el que el efecto regirá una vez concluido ese proceso. El debate continuará este miércoles al mediodía, cuando la comisión intentará destrabar el dictamen.