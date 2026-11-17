En el Palacio Libertad, el Presidente vinculó su programa económico con una victoria de La Libertad Avanza en 2027. También defendió la baja de inflación, pobreza y gasto público.

El presidente Javier Milei anticipó en el Palacio Libertad que buscará la reelección en 2027 y sostuvo que La Libertad Avanza ganará en primera vuelta. Lo dijo durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, en un discurso orientado al frente económico y con un mensaje explícito hacia la interna electoral del oficialismo. La intervención se produjo ante jóvenes, técnicos financieros y funcionarios del área económica.

En ese marco, Milei planteó que la juventud fue un componente central del triunfo de 2023 y volvió a ubicarla como sostén político de su proyecto. “A quien sea mi sucesor, porque voy a ser reelecto, tampoco le voy a poder dar un consejo”, dijo al referirse a una eventual continuidad de su espacio en el poder. Más adelante agregó: “Me dijo Santiago que había muchos jóvenes. Ustedes son los que van a salvar el país, que dicho sea de paso, son el 70% del padrón. No tengan duda que vamos a ganar en primera vuelta”.

Defensa del programa fiscal

El Presidente también dedicó una parte de su exposición a defender la política de ajuste del gasto público y la reducción del déficit fiscal. Según afirmó, el gasto público se redujo en términos reales un 30% desde el inicio de su gestión y eso permitió cerrar el déficit fiscal en el primer mes de gobierno. “Vamos camino a cerrar el tercer año consecutivo de equilibrio fiscal en la línea financiera”, sostuvo. En el mismo tramo, dijo que su administración enfrenta presiones permanentes para aumentar el gasto desde el Estado nacional.

Milei vinculó ese enfoque con su rechazo a la carga impositiva y cuestionó el término “contribuyente” para quienes pagan tributos. “Para mí los impuestos son un robo. No acepto llamar al pagador de impuestos contribuyente”, afirmó. Luego aseguró que su gestión redujo casi cuatro puntos del PBI en impuestos en 30 meses y que devolvió a los argentinos 25 mil millones de dólares. También proyectó que hacia 2031 el programa económico implicaría una reducción impositiva acumulada equivalente a 500.000 millones de dólares.

Inflación, cepo y pobreza

En otro tramo, el mandatario defendió la salida del cepo cambiario y la devaluación inicial de su gobierno, al recordar que existía una brecha del 200% entre el dólar oficial y el paralelo. También mencionó el dato de inflación mayorista informado ese día, que ubicó en 1,6%, y dijo que, sin el efecto del salto en el precio internacional del petróleo, ese indicador “está viajando en torno al 0,8%”, lo que equivaldría a una proyección anual del 10%. A la vez, comparó la evolución de precios con gestiones anteriores y atribuyó a su administración una desaceleración marcada.

El Presidente sumó cifras sobre pobreza e indigencia para respaldar el balance de su gestión. Señaló que la pobreza bajó del 57% al 32%, lo que —según dijo— equivale a 12 millones de personas que salieron de esa condición. También afirmó que la indigencia pasó del 20% al 7% y que la pobreza infantil descendió del 70% al 42%. Aunque admitió que los niveles siguen siendo altos, remarcó que, a su criterio, la situación actual es mejor que al momento de asumir el gobierno en diciembre de 2023.

Sobre el cierre, Milei volvió a plantear que el escenario económico cambió respecto de los primeros meses de gestión y que el debate dejó de ser la crisis inmediata. “En lugar de estar discutiendo con qué brasas nos quemábamos en el infierno, hoy discutimos si crecemos un poquito más o un poquito menos y si la inflación baja un poco más rápido o un poco más lento”, dijo. La evolución de los precios y de los indicadores sociales seguirá siendo uno de los datos centrales a monitorear en los próximos meses, junto con la definición electoral de 2027.