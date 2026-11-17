El sindicato cuestionó que las grandes corporaciones extranjeras puedan competir en igualdad de condiciones con los proveedores nacionales bajo la categoría de empresas locales. Reclamó revisar y derogar la modificación.

La modificación de las condiciones para integrar el registro de proveedores locales del RIGI generó un nuevo cuestionamiento desde el sector minero. Esta vez fue el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) el que manifestó su preocupación por las consecuencias que podría tener el Decreto 1366/2026 sobre las pequeñas y medianas empresas argentinas, las firmas regionales y la cadena de valor de la actividad.





El comunicado

Desde el Sindicato Jerárquico Minero (ASIJEMIN) expresamos nuestro enérgico rechazo al Decreto 1366/2026, que modifica los criterios para considerar a una empresa como proveedor local dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Esta medida genera preocupación porque permite que grandes corporaciones de capital extranjero compitan bajo la misma categoría que los proveedores nacionales, debilitando las oportunidades de las PyMEs argentinas, las empresas regionales y toda la cadena de valor de la minería.

Sostenemos que no puede existir desarrollo minero genuino si las grandes inversiones no generan trabajo argentino, fortalecen la industria nacional y promueven el crecimiento de los proveedores locales.

No estamos en contra de las inversiones ni del crecimiento de la minería. Estamos en contra de un modelo que concentra oportunidades, debilita a las empresas nacionales y pone en riesgo el desarrollo productivo de nuestras provincias.

Por eso, exigimos la revisión y derogación de esta modificación, y políticas concretas que garanticen la participación de las PyMEs, los proveedores regionales y los trabajadores argentinos.

LA MINERÍA DEBE GENERAR RIQUEZA PARA EL PAÍS, TRABAJO PARA LOS ARGENTINOS Y DESARROLLO PARA NUESTRAS PROVINCIAS.

Marcelo Mena Muñoz-Secretario General

Comisión Directiva Nacional

Delegaciones Regionales Centro, Sur y NOA