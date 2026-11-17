La mesa ejecutiva del PRO respaldó la iniciativa oficial para 2027 y cambios en el Mercosur. El partido condicionó su aval al avance de Ficha Limpia.

El PRO acompañará la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027 y respaldará otros puntos de la reforma electoral que impulsa La Libertad Avanza. La decisión se tomó este martes en una reunión virtual de la mesa ejecutiva encabezada por Mauricio Macri, aunque el partido mantuvo como condición central el avance de Ficha Limpia.

Tras el encuentro, el espacio difundió su postura en la red social X. “En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia”, señaló el comunicado. La definición se inscribe en una negociación parlamentaria más amplia, en la que el oficialismo busca ordenar apoyos para modificar el esquema electoral vigente.

Otros cambios en discusión

Además de respaldar la suspensión de las primarias, el PRO se manifestó a favor de eliminar la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados. Sobre el resto de la iniciativa, el partido consideró “positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar”. Esa posición acompaña el texto que comenzó a circular entre senadores y que incorpora cambios sobre la representación argentina en ese organismo regional.

Reunión y diferencias internas

El encuentro reunió a los principales referentes del partido, entre ellos Mauricio Macri; el diputado nacional Fernando De Andreis; los gobernadores Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También participaron el titular del bloque de diputados nacionales, Cristian Ritondo; el jefe de la bancada del Senado, Martín Goerling; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón.

La definición marca un cambio respecto de los reparos expresados por algunos dirigentes en los días previos. Aunque el partido había acompañado la suspensión de las primarias para las elecciones legislativas de 2025, existían diferencias internas sobre modificar nuevamente las reglas de cara a los comicios presidenciales. Uno de los cuestionamientos lo planteó Martín Goerling, quien sostuvo: “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”.

Negociación en el Senado

La discusión legislativa se retomará este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. El proyecto oficial contempla la suspensión de las PASO para 2027 y cambios en la representación argentina en el Parlamento del Mercosur. El borrador que circuló entre los senadores también incorporó Ficha Limpia, con una restricción para candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos mediante sentencias confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios.

En ese escenario, el oficialismo necesita 37 votos para obtener la media sanción y hasta el fin de semana contaba con 31 respaldos. Por eso, los tres senadores del PRO —Martín Goerling, Andrea Cristina y María Victoria Huala— pueden resultar decisivos para alcanzar la mayoría. Si la Cámara alta aprueba la iniciativa el 26 de noviembre, Diputados podría completar el tratamiento durante las sesiones extraordinarias.