El Gobierno reprogramó para el 21 de diciembre de 2026 la apertura de ofertas para privatizar Belgrano Cargas y Logística, que estaba prevista para el 11 de noviembre. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 1914/2026, publicada este miércoles 4 de noviembre en el Boletín Oficial por el Ministerio de Economía. Además de la nueva fecha, la norma modificó requisitos financieros, técnicos y societarios para las empresas interesadas en participar del proceso.

La postergación respondió a pedidos de prórroga presentados por potenciales oferentes, que solicitaron más tiempo para revisar la documentación, inspeccionar las vías y evaluar las inversiones necesarias. Según la resolución, algunos interesados reclamaron hasta 90 días adicionales para completar ese análisis. El Gobierno sostuvo en los fundamentos que los cambios buscan ampliar la participación y garantizar condiciones de competencia y transparencia en la licitación.

Alcance de la licitación

La Circular Modificatoria N° 3, aprobada por la resolución firmada el 3 de noviembre por el ministro de Economía, Luis Caputo, introduce ajustes en los pliegos de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504/2-0004-LPU26. El procedimiento comprende la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, con opción de compra de material rodante. El esquema ya había sido iniciado por la Resolución 1049/2025 y luego avanzó con el llamado a licitación autorizado en agosto de 2026.

Requisitos financieros y técnicos

Entre los cambios, la norma estableció que las empresas deberán acreditar índices de solvencia y liquidez iguales o superiores a uno, además de un patrimonio neto equivalente a la suma de los montos exigidos para cada línea por la que presenten oferta. Esa condición también podrá cumplirse mediante uno o hasta dos socios financieros, cuyos balances serán tomados en cuenta para evaluar el requisito patrimonial. En materia técnica, se habilitó el uso de antecedentes propios, de sociedades controlantes, controladas o bajo control común, y también la presentación de una carta de intención o un acuerdo con un contratista para ejecutar las obras obligatorias y optativas si hubiera adjudicación.

Plazos y presentación

La nueva cronología fijó que las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 3 de diciembre de 2026 a las 10. La presentación de ofertas vencerá el 21 de diciembre a las 9:59, y la apertura de la primera etapa será ese mismo día a las 10. La resolución también precisó que cada oferente podrá presentar una Oferta A o una Oferta B por línea, pero no ambas al mismo tiempo, salvo la alternativa vinculada con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Además, se actualizó la documentación a cargar en la plataforma CONTRAT.AR y se habilitó que los valores de peaje máximo se expresen con hasta cinco decimales en dólares por tonelada-kilómetro bruta.

La norma también modificó la integración de la comisión evaluadora que analizará las propuestas. Con este nuevo cronograma y las condiciones revisadas, el proceso de privatización sigue en marcha, pero la definición de las empresas que competirán por las concesiones ferroviarias quedará sujeta a la presentación y evaluación de ofertas bajo las reglas actualizadas.